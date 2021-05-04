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В Смоленске на крепостной стене обрушились леса
В Смоленске на крепостной стене обрушились леса
Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) проверит объект культурного наследия в Смоленске, где строительные леса... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T14:07
2021-05-04T14:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
смоленск
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) проверит объект культурного наследия в Смоленске, где строительные леса обрушились на маршрутное такси, об этом во вторник сообщили в пресс-службе агентства.Уточняется, что строительные леса обрушились на крепостной стене в районе Пятницкой башни. Инцидент произошёл во вторник 4 мая из-за сильного порывистого ветра, часть строительных лесов упала на проезжающее мимо маршрутное такси, в результате происшествия никто не пострадал."Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры проведёт проверку после инцидента с объектом культурного наследия в Смоленске", - говорится в сообщении пресс-службы."Оповещение МЧС о неблагоприятных погодных условиях было получено заранее. Со своей стороны, мы приняли все необходимые меры безопасности. И людей, работающих на лесах в момент обрушения, не было. Сейчас я выезжаю в Смоленск, чтобы на месте разобраться в сложившейся ситуации. На месте работают службы МЧС и представители АУИПИК, разбираются завалы из лесов", - рассказал руководитель агентства Алексей Меньшов, которого процитировали в пресс-службе.Как пояснили в пресс-службе агентства, в ночь с 30 апреля на 1 мая обрушилась часть Смоленской стены за сквером Памяти Героев. По словам Меньшова, на тот момент реставрационные работы ещё не начинались."Нужно выяснить причину обвала. Аварийный участок будет оцеплен и обследован специалистами", - заключил Меньшов.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), смоленск, происшествия

В Смоленске на крепостной стене обрушились леса

14:07 04.05.2021 (обновлено: 14:39 04.05.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Guy Fawkes / СмоленскСмоленск
Смоленск - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
CC BY-SA 2.0 / Guy Fawkes / Смоленск
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) проверит объект культурного наследия в Смоленске, где строительные леса обрушились на маршрутное такси, об этом во вторник сообщили в пресс-службе агентства.
Уточняется, что строительные леса обрушились на крепостной стене в районе Пятницкой башни. Инцидент произошёл во вторник 4 мая из-за сильного порывистого ветра, часть строительных лесов упала на проезжающее мимо маршрутное такси, в результате происшествия никто не пострадал.
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"Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры проведёт проверку после инцидента с объектом культурного наследия в Смоленске", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Оповещение МЧС о неблагоприятных погодных условиях было получено заранее. Со своей стороны, мы приняли все необходимые меры безопасности. И людей, работающих на лесах в момент обрушения, не было. Сейчас я выезжаю в Смоленск, чтобы на месте разобраться в сложившейся ситуации. На месте работают службы МЧС и представители АУИПИК, разбираются завалы из лесов", - рассказал руководитель агентства Алексей Меньшов, которого процитировали в пресс-службе.
Как пояснили в пресс-службе агентства, в ночь с 30 апреля на 1 мая обрушилась часть Смоленской стены за сквером Памяти Героев. По словам Меньшова, на тот момент реставрационные работы ещё не начинались.
"Нужно выяснить причину обвала. Аварийный участок будет оцеплен и обследован специалистами", - заключил Меньшов.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СмоленскПроисшествия
 
 
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