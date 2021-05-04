https://ria.ru/20210504/smolensk-1731094081.html

В Смоленске на крепостной стене обрушились леса

В Смоленске на крепостной стене обрушились леса

Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) проверит объект культурного наследия в Смоленске, где строительные леса... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T14:07

2021-05-04T14:07

2021-05-04T14:39

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

смоленск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155091/95/1550919505_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_1ed5fa03b8a14fec20a3c14aeaefbf9e.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) проверит объект культурного наследия в Смоленске, где строительные леса обрушились на маршрутное такси, об этом во вторник сообщили в пресс-службе агентства.Уточняется, что строительные леса обрушились на крепостной стене в районе Пятницкой башни. Инцидент произошёл во вторник 4 мая из-за сильного порывистого ветра, часть строительных лесов упала на проезжающее мимо маршрутное такси, в результате происшествия никто не пострадал."Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры проведёт проверку после инцидента с объектом культурного наследия в Смоленске", - говорится в сообщении пресс-службы."Оповещение МЧС о неблагоприятных погодных условиях было получено заранее. Со своей стороны, мы приняли все необходимые меры безопасности. И людей, работающих на лесах в момент обрушения, не было. Сейчас я выезжаю в Смоленск, чтобы на месте разобраться в сложившейся ситуации. На месте работают службы МЧС и представители АУИПИК, разбираются завалы из лесов", - рассказал руководитель агентства Алексей Меньшов, которого процитировали в пресс-службе.Как пояснили в пресс-службе агентства, в ночь с 30 апреля на 1 мая обрушилась часть Смоленской стены за сквером Памяти Героев. По словам Меньшова, на тот момент реставрационные работы ещё не начинались."Нужно выяснить причину обвала. Аварийный участок будет оцеплен и обследован специалистами", - заключил Меньшов.

https://ria.ru/20210415/parad-1728462583.html

смоленск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), смоленск, происшествия