https://ria.ru/20210504/skorost-1731148602.html

В Мосгордуме оценили идею о снижении нештрафуемого порога скорости

В Мосгордуме оценили идею о снижении нештрафуемого порога скорости

Специалисты должны оценивать, сможет ли снижение "нештрафуемого" порога скорости в черте города стать шагом на пути к нулевой смертности в ДТП, но сохранение... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T23:16

2021-05-04T23:16

2021-05-04T23:16

россия

кирилл щитов

авто

марат хуснуллин

московская городская дума

москва

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Специалисты должны оценивать, сможет ли снижение "нештрафуемого" порога скорости в черте города стать шагом на пути к нулевой смертности в ДТП, но сохранение жизней участников дорожного движения - важнейшая цель, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодёжной политике Кирилл Щитов.Ранее "Коммерсантъ" сообщил о том, что правительство РФ вернулось к вопросу снижения в городах "нештрафуемого порога" скорости с 20 до 10 км/ч. Отмечается, что вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство "согласованную позицию" по данной теме.По словам Щитова, дискуссия о снижении "нештрафуемого порога" идёт давно - с одной стороны, снижение до 10 километров в час увеличит количество штрафов и вызовет недовольство автомобилистов, а с другой, по мнению экспертов, данная мера будет способствовать определённому снижению смертности в ДТП и, в целом, аварийности."Вопрос: какова цель? Увеличить число собираемых штрафов - неправильная цель. Снижение смертности и сохранение жизни участников дорожного движения - цель важнейшая, так как на дорогах в России в среднем ежедневно гибнет два человека в час", - сказал Щитов.Он отметил, что если брать в расчёт скоростные магистрали с ограничением 110 км/ч, то 20 км/ч это менее чем 20% превышение. "Но на дворовой территории с ограничением движения 20 километров в час это уже двукратное превышение скорости. Поэтому, безусловно, специалисты должны решать, может ли снижение "нештрафуемого" порога в черте города стать ещё одним шагом на пути к нулевой смертности в ДТП", - сказал Щитов.Как в свою очередь сообщили РИА Новости в столичном департаменте транспорта, чем выше разрешённая максимальная скорость, тем чаще случаются ДТП и гибнут люди по причине превышения скорости. По данным дептранса, с начала года из-за высокой скорости уже произошло 205 ДТП, в которых погибли 22 человека."К сожалению, в Москве превышение скорости - самое частое нарушение правил дорожного движения. На него приходится 38% от всех нарушений. Снижение ненаказуемого скоростного порога позволит усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения", - отметили в дептрансе.В департаменте добавили, что по статистике ВОЗ, при движении автомобиля на скорости 50 км/ч вероятность летального исхода для взрослого человека составляет 20%, а при фактически допустимых сейчас в России 80 км/ч (с учетом нештрафуемого порога) эта вероятность увеличивается сразу на 60%."Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 километров в час, а с нештрафуемым порогом - все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить", - сообщили в департаменте.

https://ria.ru/20201120/shtrafy-1585519578.html

https://ria.ru/20201130/narusheniya-1586985528.html

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россия, кирилл щитов, авто, марат хуснуллин, московская городская дума, москва, общество