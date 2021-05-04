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В Мосгордуме оценили идею о снижении нештрафуемого порога скорости
В Мосгордуме оценили идею о снижении нештрафуемого порога скорости
Специалисты должны оценивать, сможет ли снижение "нештрафуемого" порога скорости в черте города стать шагом на пути к нулевой смертности в ДТП, но сохранение... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T23:16
2021-05-04T23:16
россия
кирилл щитов
авто
марат хуснуллин
московская городская дума
москва
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Специалисты должны оценивать, сможет ли снижение "нештрафуемого" порога скорости в черте города стать шагом на пути к нулевой смертности в ДТП, но сохранение жизней участников дорожного движения - важнейшая цель, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодёжной политике Кирилл Щитов.Ранее "Коммерсантъ" сообщил о том, что правительство РФ вернулось к вопросу снижения в городах "нештрафуемого порога" скорости с 20 до 10 км/ч. Отмечается, что вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство "согласованную позицию" по данной теме.По словам Щитова, дискуссия о снижении "нештрафуемого порога" идёт давно - с одной стороны, снижение до 10 километров в час увеличит количество штрафов и вызовет недовольство автомобилистов, а с другой, по мнению экспертов, данная мера будет способствовать определённому снижению смертности в ДТП и, в целом, аварийности."Вопрос: какова цель? Увеличить число собираемых штрафов - неправильная цель. Снижение смертности и сохранение жизни участников дорожного движения - цель важнейшая, так как на дорогах в России в среднем ежедневно гибнет два человека в час", - сказал Щитов.Он отметил, что если брать в расчёт скоростные магистрали с ограничением 110 км/ч, то 20 км/ч это менее чем 20% превышение. "Но на дворовой территории с ограничением движения 20 километров в час это уже двукратное превышение скорости. Поэтому, безусловно, специалисты должны решать, может ли снижение "нештрафуемого" порога в черте города стать ещё одним шагом на пути к нулевой смертности в ДТП", - сказал Щитов.Как в свою очередь сообщили РИА Новости в столичном департаменте транспорта, чем выше разрешённая максимальная скорость, тем чаще случаются ДТП и гибнут люди по причине превышения скорости. По данным дептранса, с начала года из-за высокой скорости уже произошло 205 ДТП, в которых погибли 22 человека."К сожалению, в Москве превышение скорости - самое частое нарушение правил дорожного движения. На него приходится 38% от всех нарушений. Снижение ненаказуемого скоростного порога позволит усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения", - отметили в дептрансе.В департаменте добавили, что по статистике ВОЗ, при движении автомобиля на скорости 50 км/ч вероятность летального исхода для взрослого человека составляет 20%, а при фактически допустимых сейчас в России 80 км/ч (с учетом нештрафуемого порога) эта вероятность увеличивается сразу на 60%."Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 километров в час, а с нештрафуемым порогом - все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить", - сообщили в департаменте.
https://ria.ru/20201120/shtrafy-1585519578.html
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россия, кирилл щитов, авто, марат хуснуллин, московская городская дума, москва, общество

В Мосгордуме оценили идею о снижении нештрафуемого порога скорости

23:16 04.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль едет по участку Третьего транспортного кольца в Москве
Автомобиль едет по участку Третьего транспортного кольца в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Специалисты должны оценивать, сможет ли снижение "нештрафуемого" порога скорости в черте города стать шагом на пути к нулевой смертности в ДТП, но сохранение жизней участников дорожного движения - важнейшая цель, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодёжной политике Кирилл Щитов.
Ранее "Коммерсантъ" сообщил о том, что правительство РФ вернулось к вопросу снижения в городах "нештрафуемого порога" скорости с 20 до 10 км/ч. Отмечается, что вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство "согласованную позицию" по данной теме.
По словам Щитова, дискуссия о снижении "нештрафуемого порога" идёт давно - с одной стороны, снижение до 10 километров в час увеличит количество штрафов и вызовет недовольство автомобилистов, а с другой, по мнению экспертов, данная мера будет способствовать определённому снижению смертности в ДТП и, в целом, аварийности.
"Вопрос: какова цель? Увеличить число собираемых штрафов - неправильная цель. Снижение смертности и сохранение жизни участников дорожного движения - цель важнейшая, так как на дорогах в России в среднем ежедневно гибнет два человека в час", - сказал Щитов.
Работа сотрудников ГИБДД - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября 2020, 14:34
В Госдуме хотят штрафовать за превышение скорости на один километр в час
Он отметил, что если брать в расчёт скоростные магистрали с ограничением 110 км/ч, то 20 км/ч это менее чем 20% превышение. "Но на дворовой территории с ограничением движения 20 километров в час это уже двукратное превышение скорости. Поэтому, безусловно, специалисты должны решать, может ли снижение "нештрафуемого" порога в черте города стать ещё одним шагом на пути к нулевой смертности в ДТП", - сказал Щитов.
Как в свою очередь сообщили РИА Новости в столичном департаменте транспорта, чем выше разрешённая максимальная скорость, тем чаще случаются ДТП и гибнут люди по причине превышения скорости. По данным дептранса, с начала года из-за высокой скорости уже произошло 205 ДТП, в которых погибли 22 человека.
"К сожалению, в Москве превышение скорости - самое частое нарушение правил дорожного движения. На него приходится 38% от всех нарушений. Снижение ненаказуемого скоростного порога позволит усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения", - отметили в дептрансе.
Москва - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября 2020, 15:46
Названы самые частые нарушения у московских водителей
В департаменте добавили, что по статистике ВОЗ, при движении автомобиля на скорости 50 км/ч вероятность летального исхода для взрослого человека составляет 20%, а при фактически допустимых сейчас в России 80 км/ч (с учетом нештрафуемого порога) эта вероятность увеличивается сразу на 60%.
"Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 километров в час, а с нештрафуемым порогом - все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить", - сообщили в департаменте.
 
РоссияКирилл ЩитовАвтоМарат ХуснуллинМосковская городская думаМоскваОбщество
 
 
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