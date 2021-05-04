https://ria.ru/20210504/shtraf-1731131491.html

Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 15,5 миллиона рублей

Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 15,5 миллиона рублей

Штрафы на сумму почти в 15,5 миллиона рублей присуждены гражданам, которые вернулись из-за границы и не внесли результаты теста на коронавирус на портал... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T19:29

2021-05-04T19:29

2021-05-04T23:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Штрафы на сумму почти в 15,5 миллиона рублей присуждены гражданам, которые вернулись из-за границы и не внесли результаты теста на коронавирус на портал госуслуг в течение трех дней, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.Отмечается, что два процента граждан, возвращающихся из-за рубежа, не проходят тестирование на COVID-19 и не вносят его на единый портал государственных и муниципальных услуг в течение трех дней после прилета.С 1 августа 2020 года специалисты управления столичного Роспотребнадзора направили нарушителям уже 5420 уведомлений о явке для составления протокола, часть из них направлена в районные суды."По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1232 гражданам присуждены штрафы на сумму 15 миллионов 487 тысяч рублей", — говорится в сообщении.Добавляется, что остальные дела находятся на рассмотрении в судах, по ним назначены даты заседаний.

https://ria.ru/20210415/rekomendatsiya-1728434284.html

https://ria.ru/20210504/koronavirus-1730668183.html

москва

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва