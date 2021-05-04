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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210504/shtraf-1731131491.html
Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 15,5 миллиона рублей
Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 15,5 миллиона рублей
Штрафы на сумму почти в 15,5 миллиона рублей присуждены гражданам, которые вернулись из-за границы и не внесли результаты теста на коронавирус на портал... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T19:29
2021-05-04T23:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Штрафы на сумму почти в 15,5 миллиона рублей присуждены гражданам, которые вернулись из-за границы и не внесли результаты теста на коронавирус на портал госуслуг в течение трех дней, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.Отмечается, что два процента граждан, возвращающихся из-за рубежа, не проходят тестирование на COVID-19 и не вносят его на единый портал государственных и муниципальных услуг в течение трех дней после прилета.С 1 августа 2020 года специалисты управления столичного Роспотребнадзора направили нарушителям уже 5420 уведомлений о явке для составления протокола, часть из них направлена в районные суды."По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1232 гражданам присуждены штрафы на сумму 15 миллионов 487 тысяч рублей", — говорится в сообщении.Добавляется, что остальные дела находятся на рассмотрении в судах, по ним назначены даты заседаний.
https://ria.ru/20210415/rekomendatsiya-1728434284.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 15,5 миллиона рублей

19:29 04.05.2021 (обновлено: 23:32 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСамолет в аэропорту Шереметьево
Самолет в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Штрафы на сумму почти в 15,5 миллиона рублей присуждены гражданам, которые вернулись из-за границы и не внесли результаты теста на коронавирус на портал госуслуг в течение трех дней, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
Отмечается, что два процента граждан, возвращающихся из-за рубежа, не проходят тестирование на COVID-19 и не вносят его на единый портал государственных и муниципальных услуг в течение трех дней после прилета.
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С 1 августа 2020 года специалисты управления столичного Роспотребнадзора направили нарушителям уже 5420 уведомлений о явке для составления протокола, часть из них направлена в районные суды.
"По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1232 гражданам присуждены штрафы на сумму 15 миллионов 487 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Добавляется, что остальные дела находятся на рассмотрении в судах, по ним назначены даты заседаний.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
 
 
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