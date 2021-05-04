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Лукашенко пригрозил Евросоюзу проблемами из-за санкций против Белоруссии
Лукашенко пригрозил Евросоюзу проблемами из-за санкций против Белоруссии
Если члены Евросоюза хотят проблем из-за санкций против Белоруссии, они их получат, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T14:09
2021-05-04T16:29
роман головченко
кгб белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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МИНСК, 4 мая — РИА Новости. Если члены Евросоюза хотят проблем из-за санкций против Белоруссии, они их получат, заявил президент республики Александр Лукашенко.Во вторник глава государства принял премьера Романа Головченко с докладом. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".Лукашенко поручил премьеру-министру подготовить информацию о крупных проектах и предприятиях Евросоюза на территории Белоруссии, чтобы "посмотреть на их работу"."Больше ничего не буду говорить, время покажет. &lt;...&gt; Но главное — что без ответа ничего не должно оставаться", — сказал президент.По словам Лукашенко, он всегда задается вопросом, кому нужны санкции санкции против республики и зачем они."Слушайте, мы защищаем свою страну. И мы с вами, и весь народ — мы хотим жить в своей стране, мы ее защищаем. Нас что, за это санкциями по голове? Поэтому надо отвечать", — считает он.В свою очередь, Головченко заметил, что правительство уже начало принимать меры против стран Запада."Да, да, и правильно. &lt;...&gt; Я вижу. Но это только начало", — предупредил Лукашенко.В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста, силовики использовали спецсредства и спецтехнику, в столкновениях с полицией погибли несколько человек. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.После президентских выборов отношения Минска с западными странами резко ухудшились. Последние не признали голосование свободным и демократичным, а Лукашенко — избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к властям республики.
https://radiosputnik.ria.ru/20210426/lukashenko-1730048139.html
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роман головченко, кгб белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Лукашенко пригрозил Евросоюзу проблемами из-за санкций против Белоруссии

14:09 04.05.2021 (обновлено: 16:29 04.05.2021)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 4 мая — РИА Новости. Если члены Евросоюза хотят проблем из-за санкций против Белоруссии, они их получат, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Во вторник глава государства принял премьера Романа Головченко с докладом. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".
Лукашенко поручил премьеру-министру подготовить информацию о крупных проектах и предприятиях Евросоюза на территории Белоруссии, чтобы "посмотреть на их работу".
"Больше ничего не буду говорить, время покажет. <...> Но главное — что без ответа ничего не должно оставаться", — сказал президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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Лукашенко рассказал о мечтающих разделить Белоруссию
По словам Лукашенко, он всегда задается вопросом, кому нужны санкции санкции против республики и зачем они.
"Слушайте, мы защищаем свою страну. И мы с вами, и весь народ — мы хотим жить в своей стране, мы ее защищаем. Нас что, за это санкциями по голове? Поэтому надо отвечать", — считает он.
В свою очередь, Головченко заметил, что правительство уже начало принимать меры против стран Запада.
"Да, да, и правильно. <...> Я вижу. Но это только начало", — предупредил Лукашенко.
В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста, силовики использовали спецсредства и спецтехнику, в столкновениях с полицией погибли несколько человек. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.
После президентских выборов отношения Минска с западными странами резко ухудшились. Последние не признали голосование свободным и демократичным, а Лукашенко — избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к властям республики.
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Роман ГоловченкоКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
 
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