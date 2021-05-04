https://ria.ru/20210504/sanktsii-1731094398.html

Лукашенко пригрозил Евросоюзу проблемами из-за санкций против Белоруссии

Лукашенко пригрозил Евросоюзу проблемами из-за санкций против Белоруссии

Если члены Евросоюза хотят проблем из-за санкций против Белоруссии, они их получат, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T14:09

2021-05-04T14:09

2021-05-04T16:29

роман головченко

кгб белоруссии

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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МИНСК, 4 мая — РИА Новости. Если члены Евросоюза хотят проблем из-за санкций против Белоруссии, они их получат, заявил президент республики Александр Лукашенко.Во вторник глава государства принял премьера Романа Головченко с докладом. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".Лукашенко поручил премьеру-министру подготовить информацию о крупных проектах и предприятиях Евросоюза на территории Белоруссии, чтобы "посмотреть на их работу"."Больше ничего не буду говорить, время покажет. <...> Но главное — что без ответа ничего не должно оставаться", — сказал президент.По словам Лукашенко, он всегда задается вопросом, кому нужны санкции санкции против республики и зачем они."Слушайте, мы защищаем свою страну. И мы с вами, и весь народ — мы хотим жить в своей стране, мы ее защищаем. Нас что, за это санкциями по голове? Поэтому надо отвечать", — считает он.В свою очередь, Головченко заметил, что правительство уже начало принимать меры против стран Запада."Да, да, и правильно. <...> Я вижу. Но это только начало", — предупредил Лукашенко.В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста, силовики использовали спецсредства и спецтехнику, в столкновениях с полицией погибли несколько человек. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.После президентских выборов отношения Минска с западными странами резко ухудшились. Последние не признали голосование свободным и демократичным, а Лукашенко — избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к властям республики.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/lukashenko-1730048139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, кгб белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире