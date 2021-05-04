https://ria.ru/20210504/samara-1731085974.html
В Самаре задержали подозреваемого в избиении подростка в лифте
В Самаре задержали подозреваемого в избиении подростка в лифте
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на подростка в лифте в самарской многоэтажке, им оказался 21-летний ранее судимый... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T13:06
2021-05-04T13:06
2021-05-04T13:06
россия
самара
самарская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
САМАРА, 4 мая - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на подростка в лифте в самарской многоэтажке, им оказался 21-летний ранее судимый местный житель, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчина жестоко избил юношу, зашедшего вместе с ним в лифт. По данным СУСК по Самарской области, инцидент произошел первого мая в лифте одного из домов на улице Краснодонской в Промышленном районе Самары. По информации следствия, неизвестный напал на 16-летнего подростка и похитил у него сотовый телефон. Юноша, по данным СУСК, получил травмы и был госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой"."Задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения на подростка в лифте. Житель Самары 2000 года рождения", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что ранее задержанный был судим за кражу. В ближайшее двое суток следователи предъявят ему обвинение, прокуратура будет настаивать в суде на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20210317/rebenok-1601703477.html
россия
самара
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, самара, самарская область, происшествия
САМАРА, 4 мая - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на подростка в лифте в самарской многоэтажке, им оказался 21-летний ранее судимый местный житель, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчина жестоко избил юношу, зашедшего вместе с ним в лифт. По данным СУСК по Самарской области
, инцидент произошел первого мая в лифте одного из домов на улице Краснодонской в Промышленном районе Самары
. По информации следствия, неизвестный напал на 16-летнего подростка и похитил у него сотовый телефон. Юноша, по данным СУСК, получил травмы и был госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ
"Разбой".
"Задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения на подростка в лифте. Житель Самары 2000 года рождения", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что ранее задержанный был судим за кражу. В ближайшее двое суток следователи предъявят ему обвинение, прокуратура будет настаивать в суде на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в надзорном ведомстве.