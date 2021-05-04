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В Самаре задержали подозреваемого в избиении подростка в лифте
В Самаре задержали подозреваемого в избиении подростка в лифте
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на подростка в лифте в самарской многоэтажке, им оказался 21-летний ранее судимый... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T13:06
2021-05-04T13:06
россия
самара
самарская область
происшествия
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САМАРА, 4 мая - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на подростка в лифте в самарской многоэтажке, им оказался 21-летний ранее судимый местный житель, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчина жестоко избил юношу, зашедшего вместе с ним в лифт. По данным СУСК по Самарской области, инцидент произошел первого мая в лифте одного из домов на улице Краснодонской в Промышленном районе Самары. По информации следствия, неизвестный напал на 16-летнего подростка и похитил у него сотовый телефон. Юноша, по данным СУСК, получил травмы и был госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой"."Задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения на подростка в лифте. Житель Самары 2000 года рождения", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что ранее задержанный был судим за кражу. В ближайшее двое суток следователи предъявят ему обвинение, прокуратура будет настаивать в суде на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в надзорном ведомстве.
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россия, самара, самарская область, происшествия

В Самаре задержали подозреваемого в избиении подростка в лифте

13:06 04.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САМАРА, 4 мая - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на подростка в лифте в самарской многоэтажке, им оказался 21-летний ранее судимый местный житель, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчина жестоко избил юношу, зашедшего вместе с ним в лифт. По данным СУСК по Самарской области, инцидент произошел первого мая в лифте одного из домов на улице Краснодонской в Промышленном районе Самары. По информации следствия, неизвестный напал на 16-летнего подростка и похитил у него сотовый телефон. Юноша, по данным СУСК, получил травмы и был госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".
"Задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения на подростка в лифте. Житель Самары 2000 года рождения", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что ранее задержанный был судим за кражу. В ближайшее двое суток следователи предъявят ему обвинение, прокуратура будет настаивать в суде на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в надзорном ведомстве.
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