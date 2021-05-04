https://ria.ru/20210504/rostovchane-1731104855.html

Почти 13 тысяч ростовчан хотят участвовать в "Бессмертном полку онлайн"

Почти 13 тысяч ростовчан хотят участвовать в "Бессмертном полку онлайн"

Почти 13 тысяч жителей Ростовской области уже зарегистрировались для участия во всероссийской акции "Бессмертный полк онлайн", сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T15:27

2021-05-04T15:27

2021-05-04T15:27

ростовская область

акция "бессмертный полк"

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая - РИА Новости. Почти 13 тысяч жителей Ростовской области уже зарегистрировались для участия во всероссийской акции "Бессмертный полк онлайн", сообщил журналистам председатель комитета по молодежной политике региона Юрий Лескин."На сегодняшний день 12946 жителей Дона подали заявки на участие во всероссийской акции "Бессмертный полк онлайн". Регистрация участников продолжается", - сказал он. Лескин отметил, что в период ограничений на проведение массовых мероприятий такая онлайн-акция – прекрасная возможность рассказать о своих родных героях огромной аудитории.Шествие "Бессмертного полка" в онлайн-формате стартует 9 мая в 15.00 по местному времени на официальном сайте 2021.polkrf.ru, а также на других партнерских площадках.Чтобы стать участником патриотической акции, необходимо до 7 мая зарегистрироваться на портале акции, ресурсе "Банк Памяти" либо в мини-приложениях соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте". Одно из нововведений – при размещении заявки участник получит уведомление о времени прохождения героя в онлайн-шествии и сможет поделиться ссылкой на точное время трансляции с родными и друзьями.Чтобы зарегистрироваться для участия, на сайте 2021.polkrf.ru нужно нажать на кнопку "Принять участие", выбрать регион и через почту либо номер телефона получить код доступа к личному кабинету. В личном кабинете нужно заполнить данные о герое и прикрепить фотографию, а затем нажать на кнопку подачи заявки и следить за ее статусом.

https://ria.ru/20210503/podsvetka-1730984968.html

ростовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

акция "бессмертный полк", ростовская область, общество