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Россиянам стоит быть позитивнее, заявил кандидат в мэры Нью-Йорка
Россиянам стоит быть позитивнее, заявил кандидат в мэры Нью-Йорка
Россиянам нужно быть позитивнее, полагает уроженец Томска Виталий Филипченко, принимающий участие в выборах мэра Нью-Йорка. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T10:20
2021-05-04T11:09
виталий филипченко
билл де блазио
москва
нью-йорк (город)
манхэттен
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 4 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Россиянам нужно быть позитивнее, полагает уроженец Томска Виталий Филипченко, принимающий участие в выборах мэра Нью-Йорка.Филипченко приехал в США более 10 лет назад. У него своя фирма по грузоперевозкам. Россиянин, обладающий также гражданством США, идет на выборы как независимый кандидат. Предварительные выборы намечены на 22 июня, всеобщие выборы состоятся 2 ноября. Сейчас должность мэра города занимает демократ Билл де Блазио.Филипченко заявил, что планирует приехать в Россию, когда будет возможность. "Если бы меня спросил простой человек о том, как было в Нью-Йорке, я бы с удовольствием рассказал. Я уже добился каких-то результатов и хотел бы, чтобы россияне не только ехали в Нью-Йорк, в Лондон, а пытались добиться и в России чего-то. Нам нужна более позитивная энергия", - сказал он в интервью РИА Новости."В Нью-Йорке люди, когда идут по улице, если вы встречаетесь глазами, они всегда здороваются. Всегда тебе улыбнутся. Тут принято здороваться с незнакомыми людьми, спрашивать, как дела. Это очень хорошая манера. Люди ведь видят, что ты расположен, что ты рад. Позитивная энергия передается", - отметил Филипченко.Он посетовал, что в Москве столкнулся с непониманием людей, когда при встрече автоматически спрашивал, как у них дела."У людей сразу возникала реакция "кто ты такой". Чуть ли не до грубости доходило. Мол, с чего это ты со мной здороваешься. Я столкнулся с ситуацией, когда прилетел в Москву лет пять назад. По привычке спросил у полицейского в аэропорту, как мне перейти на аэроэкспресс. Он мне просто сказал: "Я что тебе, указатель что ли? Иди там, узнавай дальше". Я был в шоке. Здесь это считается грубостью. Подойди к любому полицейскому, попроси сфотографироваться на Манхэттене – они без проблем встанут с тобой, даже улыбнутся", - рассказал кандидат в мэры.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210504/ssha-1731064692.html
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москва
нью-йорк (город)
манхэттен
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виталий филипченко, билл де блазио, москва, нью-йорк (город), манхэттен, в мире

Россиянам стоит быть позитивнее, заявил кандидат в мэры Нью-Йорка

10:20 04.05.2021 (обновлено: 11:09 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НЬЮ-ЙОРК, 4 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Россиянам нужно быть позитивнее, полагает уроженец Томска Виталий Филипченко, принимающий участие в выборах мэра Нью-Йорка.
Филипченко приехал в США более 10 лет назад. У него своя фирма по грузоперевозкам. Россиянин, обладающий также гражданством США, идет на выборы как независимый кандидат. Предварительные выборы намечены на 22 июня, всеобщие выборы состоятся 2 ноября. Сейчас должность мэра города занимает демократ Билл де Блазио.
Филипченко заявил, что планирует приехать в Россию, когда будет возможность. "Если бы меня спросил простой человек о том, как было в Нью-Йорке, я бы с удовольствием рассказал. Я уже добился каких-то результатов и хотел бы, чтобы россияне не только ехали в Нью-Йорк, в Лондон, а пытались добиться и в России чего-то. Нам нужна более позитивная энергия", - сказал он в интервью РИА Новости.
Виталий Филипченко - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
10:03
Уроженец Томска рассказал, почему идет в мэры Нью-Йорка
Нью-Йорке люди, когда идут по улице, если вы встречаетесь глазами, они всегда здороваются. Всегда тебе улыбнутся. Тут принято здороваться с незнакомыми людьми, спрашивать, как дела. Это очень хорошая манера. Люди ведь видят, что ты расположен, что ты рад. Позитивная энергия передается", - отметил Филипченко.
Он посетовал, что в Москве столкнулся с непониманием людей, когда при встрече автоматически спрашивал, как у них дела.
"У людей сразу возникала реакция "кто ты такой". Чуть ли не до грубости доходило. Мол, с чего это ты со мной здороваешься. Я столкнулся с ситуацией, когда прилетел в Москву лет пять назад. По привычке спросил у полицейского в аэропорту, как мне перейти на аэроэкспресс. Он мне просто сказал: "Я что тебе, указатель что ли? Иди там, узнавай дальше". Я был в шоке. Здесь это считается грубостью. Подойди к любому полицейскому, попроси сфотографироваться на Манхэттене – они без проблем встанут с тобой, даже улыбнутся", - рассказал кандидат в мэры.
Читайте полный текст интервью >>
Нью-Йорк. Вид на Центральный железнодорожный вокзал и Крайслер-билдинг - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
10:15
Кандидат в мэры Нью-Йорка поведал о проблемах города
 
Виталий ФилипченкоБилл де БлазиоМоскваНью-Йорк (город)МанхэттенВ мире
 
 
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