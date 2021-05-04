Россиянам стоит быть позитивнее, заявил кандидат в мэры Нью-Йорка
10:20 04.05.2021 (обновлено: 11:09 04.05.2021)
НЬЮ-ЙОРК, 4 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Россиянам нужно быть позитивнее, полагает уроженец Томска Виталий Филипченко, принимающий участие в выборах мэра Нью-Йорка.
Филипченко приехал в США более 10 лет назад. У него своя фирма по грузоперевозкам. Россиянин, обладающий также гражданством США, идет на выборы как независимый кандидат. Предварительные выборы намечены на 22 июня, всеобщие выборы состоятся 2 ноября. Сейчас должность мэра города занимает демократ Билл де Блазио.
Филипченко заявил, что планирует приехать в Россию, когда будет возможность. "Если бы меня спросил простой человек о том, как было в Нью-Йорке, я бы с удовольствием рассказал. Я уже добился каких-то результатов и хотел бы, чтобы россияне не только ехали в Нью-Йорк, в Лондон, а пытались добиться и в России чего-то. Нам нужна более позитивная энергия", - сказал он в интервью РИА Новости.
"В Нью-Йорке люди, когда идут по улице, если вы встречаетесь глазами, они всегда здороваются. Всегда тебе улыбнутся. Тут принято здороваться с незнакомыми людьми, спрашивать, как дела. Это очень хорошая манера. Люди ведь видят, что ты расположен, что ты рад. Позитивная энергия передается", - отметил Филипченко.
Он посетовал, что в Москве столкнулся с непониманием людей, когда при встрече автоматически спрашивал, как у них дела.
"У людей сразу возникала реакция "кто ты такой". Чуть ли не до грубости доходило. Мол, с чего это ты со мной здороваешься. Я столкнулся с ситуацией, когда прилетел в Москву лет пять назад. По привычке спросил у полицейского в аэропорту, как мне перейти на аэроэкспресс. Он мне просто сказал: "Я что тебе, указатель что ли? Иди там, узнавай дальше". Я был в шоке. Здесь это считается грубостью. Подойди к любому полицейскому, попроси сфотографироваться на Манхэттене – они без проблем встанут с тобой, даже улыбнутся", - рассказал кандидат в мэры.