https://ria.ru/20210504/rossiyane-1731068103.html

Россиянам стоит быть позитивнее, заявил кандидат в мэры Нью-Йорка

Россиянам стоит быть позитивнее, заявил кандидат в мэры Нью-Йорка

Россиянам нужно быть позитивнее, полагает уроженец Томска Виталий Филипченко, принимающий участие в выборах мэра Нью-Йорка. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T10:20

2021-05-04T10:20

2021-05-04T11:09

виталий филипченко

билл де блазио

москва

нью-йорк (город)

манхэттен

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155877/30/1558773052_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c0da7b1de88500ccb6601b764445089.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Россиянам нужно быть позитивнее, полагает уроженец Томска Виталий Филипченко, принимающий участие в выборах мэра Нью-Йорка.Филипченко приехал в США более 10 лет назад. У него своя фирма по грузоперевозкам. Россиянин, обладающий также гражданством США, идет на выборы как независимый кандидат. Предварительные выборы намечены на 22 июня, всеобщие выборы состоятся 2 ноября. Сейчас должность мэра города занимает демократ Билл де Блазио.Филипченко заявил, что планирует приехать в Россию, когда будет возможность. "Если бы меня спросил простой человек о том, как было в Нью-Йорке, я бы с удовольствием рассказал. Я уже добился каких-то результатов и хотел бы, чтобы россияне не только ехали в Нью-Йорк, в Лондон, а пытались добиться и в России чего-то. Нам нужна более позитивная энергия", - сказал он в интервью РИА Новости."В Нью-Йорке люди, когда идут по улице, если вы встречаетесь глазами, они всегда здороваются. Всегда тебе улыбнутся. Тут принято здороваться с незнакомыми людьми, спрашивать, как дела. Это очень хорошая манера. Люди ведь видят, что ты расположен, что ты рад. Позитивная энергия передается", - отметил Филипченко.Он посетовал, что в Москве столкнулся с непониманием людей, когда при встрече автоматически спрашивал, как у них дела."У людей сразу возникала реакция "кто ты такой". Чуть ли не до грубости доходило. Мол, с чего это ты со мной здороваешься. Я столкнулся с ситуацией, когда прилетел в Москву лет пять назад. По привычке спросил у полицейского в аэропорту, как мне перейти на аэроэкспресс. Он мне просто сказал: "Я что тебе, указатель что ли? Иди там, узнавай дальше". Я был в шоке. Здесь это считается грубостью. Подойди к любому полицейскому, попроси сфотографироваться на Манхэттене – они без проблем встанут с тобой, даже улыбнутся", - рассказал кандидат в мэры.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210504/ssha-1731064692.html

https://ria.ru/20210504/filipchenko-1731067487.html

москва

нью-йорк (город)

манхэттен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий филипченко, билл де блазио, москва, нью-йорк (город), манхэттен, в мире