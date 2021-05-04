https://ria.ru/20210504/razvod-1731114527.html

Дочь Билла Гейтса прокомментировала развод родителей

Дочь Билла Гейтса прокомментировала развод родителей

Дочь основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды Дженнифер прокомментировала развод родителей, заявив, что "это непростой период для всей РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T16:43

2021-05-04T16:43

2021-05-04T20:29

microsoft corporation

билл гейтс

гавайи

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Дочь основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды Дженнифер прокомментировала развод родителей, заявив, что "это непростой период для всей семьи"."Пока я сама пытаюсь разобраться со своими эмоциями и с тем, как лучше поддержать членов семьи", — говорится в заявлении Дженнифер в Instagram.Она добавила, что не будет комментировать детали бракоразводного процесса, однако выразила благодарность своим подписчикам за "добрые слова и поддержку", а также за "уважение частной жизни ее семьи".Ранее сообщалось, что в понедельник Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о решении развестись. Гейтсы заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. Пара познакомилась в 1987 году, когда Мелинда пришла работать в Microsoft. Они поженились в 1994 году на Гавайях. Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/geyts-1731103678.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/geyts-1731089796.html

гавайи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

microsoft corporation, билл гейтс, гавайи