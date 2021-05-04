https://ria.ru/20210504/razvod-1731067844.html

Билл и Мелинда Гейтс не заключали брачный договор, сообщили СМИ

Билл и Мелинда Гейтс не заключали брачный договор, сообщили СМИ

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда, которые ранее сообщили о своем разводе, не имеют брачного контракта, сообщает интернет-портал... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T10:18

2021-05-04T10:18

2021-05-04T13:55

мелинда гейтс

microsoft corporation

билл гейтс

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда, которые ранее сообщили о своем разводе, не имеют брачного контракта, сообщает интернет-портал TMZ со ссылкой на их прошение о разводе.Согласно этому документу, на развод подала Мелинда Гейтс.В пункте, касающемся заключенных между супругами соглашений, пара указала только соглашение о расторжении брака. О наличии брачного контракта в прошении о разводе не сообщается.Соглашение о расторжении брака заключается при подготовке к разводу или если пара приняла решение о раздельном проживании. Обычно в него включаются условия опеки над детьми, выплаты алиментов, владения собственностью и другие финансовые аспекты. Подробности соглашения Гейтсов не приводятся.Супруги просят назначить суд на апрель 2022 года, однако, согласно информации TMZ, скорее всего стороны достигнут соглашения без суда.Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о решении развестись в понедельник. Гейтсы заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. Причина развода не сообщается. Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210504/razvod-1731065848.html

https://ria.ru/20210503/brak-1731043922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелинда гейтс , microsoft corporation, билл гейтс, в мире