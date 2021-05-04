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СМИ раскрыли подробности развода Билла Гейтса с женой
СМИ раскрыли подробности развода Билла Гейтса с женой
Супруга основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда заявила, что не нуждается в выплате супружеских алиментов после расторжения брака, сообщает газета The... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T10:07
2021-05-04T13:54
мелинда гейтс
microsoft corporation
билл гейтс
гавайи
в мире
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Супруга основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда заявила, что не нуждается в выплате супружеских алиментов после расторжения брака, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на прошение о разводе Гейтсов.Мелинда отметила отдельным пунктом, что "супружеские алименты после развода не потребуются". Согласно заявлению, пара назвала свой брак "фактически распавшимся" и подала прошение в суд принять решение о расторжении в соответствии с датой, указанной в соглашении о разводе.Ранее сообщалось, что в понедельник Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о решении развестись. Гейтсы заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. Пара познакомилась в 1987-м, когда Мелинда пришла работать в Microsoft. Они поженились в 1994 году на Гавайях. Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.
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мелинда гейтс , microsoft corporation, билл гейтс, гавайи, в мире

СМИ раскрыли подробности развода Билла Гейтса с женой

10:07 04.05.2021 (обновлено: 13:54 04.05.2021)
 
© REUTERS / Brian Snyder/File PhotoБилл Гейтс с супругой Мелиндой
Билл Гейтс с супругой Мелиндой - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© REUTERS / Brian Snyder/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Супруга основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда заявила, что не нуждается в выплате супружеских алиментов после расторжения брака, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на прошение о разводе Гейтсов.
Мелинда отметила отдельным пунктом, что "супружеские алименты после развода не потребуются". Согласно заявлению, пара назвала свой брак "фактически распавшимся" и подала прошение в суд принять решение о расторжении в соответствии с датой, указанной в соглашении о разводе.
Ранее сообщалось, что в понедельник Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о решении развестись. Гейтсы заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. Пара познакомилась в 1987-м, когда Мелинда пришла работать в Microsoft. Они поженились в 1994 году на Гавайях. Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День второй - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
Вчера, 23:55
Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет в браке
 
Мелинда ГейтсMicrosoft CorporationБилл ГейтсГавайиВ мире
 
 
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