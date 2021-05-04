https://ria.ru/20210504/razvod-1731065848.html
СМИ раскрыли подробности развода Билла Гейтса с женой
СМИ раскрыли подробности развода Билла Гейтса с женой
Супруга основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда заявила, что не нуждается в выплате супружеских алиментов после расторжения брака, сообщает газета The... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T10:07
2021-05-04T10:07
2021-05-04T13:54
мелинда гейтс
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Супруга основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда заявила, что не нуждается в выплате супружеских алиментов после расторжения брака, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на прошение о разводе Гейтсов.Мелинда отметила отдельным пунктом, что "супружеские алименты после развода не потребуются". Согласно заявлению, пара назвала свой брак "фактически распавшимся" и подала прошение в суд принять решение о расторжении в соответствии с датой, указанной в соглашении о разводе.Ранее сообщалось, что в понедельник Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о решении развестись. Гейтсы заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. Пара познакомилась в 1987-м, когда Мелинда пришла работать в Microsoft. Они поженились в 1994 году на Гавайях. Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20210503/brak-1731043922.html
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мелинда гейтс , microsoft corporation, билл гейтс, гавайи, в мире