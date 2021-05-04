https://ria.ru/20210504/razvod-1731065848.html

СМИ раскрыли подробности развода Билла Гейтса с женой

СМИ раскрыли подробности развода Билла Гейтса с женой

Супруга основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда заявила, что не нуждается в выплате супружеских алиментов после расторжения брака, сообщает газета The... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T10:07

2021-05-04T10:07

2021-05-04T13:54

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microsoft corporation

билл гейтс

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Супруга основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда заявила, что не нуждается в выплате супружеских алиментов после расторжения брака, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на прошение о разводе Гейтсов.Мелинда отметила отдельным пунктом, что "супружеские алименты после развода не потребуются". Согласно заявлению, пара назвала свой брак "фактически распавшимся" и подала прошение в суд принять решение о расторжении в соответствии с датой, указанной в соглашении о разводе.Ранее сообщалось, что в понедельник Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о решении развестись. Гейтсы заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. Пара познакомилась в 1987-м, когда Мелинда пришла работать в Microsoft. Они поженились в 1994 году на Гавайях. Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210503/brak-1731043922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелинда гейтс , microsoft corporation, билл гейтс, гавайи, в мире