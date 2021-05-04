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Пушков резко ответил на слова главы МИД Великобритании о России
Пушков резко ответил на слова главы МИД Великобритании о России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Соединенного Королевства Доминика Рааба об отношениях с Россией. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T00:41
2021-05-04T00:41
2021-05-04T00:41
россия
доминик рааб
нато
алексей пушков
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Соединенного Королевства Доминика Рааба об отношениях с Россией. Ранее Рааб заявил, что будущие взаимоотношения Великобритании и стран НАТО с Россией будут зависеть от поведения Москвы."Глава МИД Британии, слово в слово копируя (госсекретаря США Энтони. – прим. ред.) Блинкена, заявил, что для улучшения отношений "Москва должна изменить свое поведение". Можно вернуть ему это условие: если Лондон изменит свою политику и откажется от русофобии, улучшение отношений между нашими странами станет возможным", - написал Пушков в своем Twitter.Как ранее заявил Блинкен, Вашингтон хочет выстраивать с Москвой более стабильные и предсказуемые отношения и не ищет эскалации. При этом, по его словам, США будут "внимательно следить" за действиями и политикой России.
https://ria.ru/20210502/katastrofa-1730946130.html
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россия, доминик рааб, нато, алексей пушков, сша, в мире