https://ria.ru/20210504/programmy-1731100195.html

Лукашенко поручил пересмотреть деятельность гуманитарных программ

Лукашенко поручил пересмотреть деятельность гуманитарных программ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству и МИД пересмотреть деятельность в рамках гуманитарных программ Запада, передает во вторник... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T14:55

2021-05-04T14:55

2021-05-04T14:55

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МИНСК, 4 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству и МИД пересмотреть деятельность в рамках гуманитарных программ Запада, передает во вторник госагентство Белта.Во вторник Лукашенко принял с докладом премьера республики Романа Головченко."Он (президент – ред.) поставил правительству задачу вместе с министерством иностранных дел посмотреть на деятельность в Беларуси по так называемым западным гуманитарным программам", - говорится в сообщении агентства.При этом глава государства отметил, что это "некоммерческие организации, иностранные агенты, разного рода бандиты, которые устраивают здесь обдираловку". По словам Лукашенко, он давал соответствующее поручение и главе администрации президента Игорю Сергеенко."Мы договаривались о перерегистрации и этих организаций, и средств массовой информации. А то они нас держат на коротком поводке и начинают постоянно, когда это им захочется, дергать. Выгодно, невыгодно - они уже, я вижу, об этом не думают. Ну, не думают - хорошо, будут в Россию ездить через… Будут ходить по Балтике, перевозить грузы, и вокруг Испании - в Средиземное море и через Черное море, если им плохо с нормальной Беларусью в центре Европы", - предупредил Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции.

https://ria.ru/20210504/sanktsii-1731094398.html

https://ria.ru/20210429/peskov-1730487838.html

россия

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, россия, кгб белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, сша, в мире