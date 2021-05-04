https://ria.ru/20210504/proekt-1731136798.html

В Госдуму внесли проект о запрете избираться членам экстремистских групп

В Госдуму внесли проект о запрете избираться членам экстремистских групп

В Государственную думу внесли проект, запрещающий лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений, участвовать в... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T20:29

2021-05-04T20:29

2021-05-04T21:54

госдума рф

политика

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Государственную думу внесли проект, запрещающий лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений, участвовать в выборах в парламент.Как следует из базы данных Госдумы, изменения вносят в закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания".В пояснительной записке уточняется, что ограничение распространяется на учредителей экстремистской или террористической организации, членов ее коллегиального руководящего органа, руководителей и их заместителей, начальников структурных подразделений и их замов, членов, участников, работников, а также иных лиц, причастных к деятельности таких организаций ("предоставлявших денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь в целях осуществления соответствующей деятельности").Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.

https://ria.ru/20210504/zakonoproekt-1731099205.html

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