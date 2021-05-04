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В Госдуму внесли проект о запрете избираться членам экстремистских групп
В Госдуму внесли проект о запрете избираться членам экстремистских групп
В Государственную думу внесли проект, запрещающий лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений, участвовать в... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T20:29
2021-05-04T21:54
госдума рф
политика
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Государственную думу внесли проект, запрещающий лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений, участвовать в выборах в парламент.Как следует из базы данных Госдумы, изменения вносят в закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания".В пояснительной записке уточняется, что ограничение распространяется на учредителей экстремистской или террористической организации, членов ее коллегиального руководящего органа, руководителей и их заместителей, начальников структурных подразделений и их замов, членов, участников, работников, а также иных лиц, причастных к деятельности таких организаций ("предоставлявших денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь в целях осуществления соответствующей деятельности").Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.
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госдума рф, политика

В Госдуму внесли проект о запрете избираться членам экстремистских групп

20:29 04.05.2021 (обновлено: 21:54 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина в здании Государственной думы РФ
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Государственную думу внесли проект, запрещающий лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений, участвовать в выборах в парламент.
Как следует из базы данных Госдумы, изменения вносят в закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания".
В пояснительной записке уточняется, что ограничение распространяется на учредителей экстремистской или террористической организации, членов ее коллегиального руководящего органа, руководителей и их заместителей, начальников структурных подразделений и их замов, членов, участников, работников, а также иных лиц, причастных к деятельности таких организаций ("предоставлявших денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь в целях осуществления соответствующей деятельности").
Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
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