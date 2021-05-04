https://ria.ru/20210504/privivka-1731096604.html
И.о. вице-премьера Армении привился "Спутником V"
И.о. вице-премьера Армении привился "Спутником V"
Исполняющий обязанности вице-премьера Армении Мгер Григорян вакцинировался российским препаратом против коронавируса "Спутник V", сообщили во вторник в... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T14:26
2021-05-04T14:26
2021-05-04T14:26
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
мгер григорян
the lancet
здоровье - общество
astrazeneca
армения
вакцинация
в мире
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ЕРЕВАН, 4 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-премьера Армении Мгер Григорян вакцинировался российским препаратом против коронавируса "Спутник V", сообщили во вторник в пресс-службе правительства."Григорян привился вакциной против коронавируса "Спутник V", - говорится в сообщении на сайте кабмина.Ранее другой зампред руководителя правительства Тигран Авинян проинформировал о своей вакцинации препаратом AstraZeneca.В рамках борьбы с коронавирусом в стране до 11 июля объявлен карантин. По последним данным в стране выявлены 217 407 случаев COVID-19, скончались свыше 4,1 тысячи человек.Общая численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек. Заявленная цель властей - вакцинировать от коронавируса до конца года около 700 тысяч человек. В Армении сейчас вакцинируют от COVID-19 препаратами "Спутник V" и AstraZeneca. Ранее в республику доставили сто тысяч доз китайской вакцины CoronaVac.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
https://ria.ru/20210503/pashinyan-1730977969.html
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вакцина "спутник v", мгер григорян, the lancet, здоровье - общество, astrazeneca , армения, вакцинация, в мире