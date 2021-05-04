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На поддержку системообразующих предприятий направят 3,9 миллиарда рублей
На поддержку системообразующих предприятий направят 3,9 миллиарда рублей
Правительство России направит 3,9 миллиарда рублей на поддержку системообразующих предприятий, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T10:07
2021-05-04T10:07
2021-05-04T10:07
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Правительство России направит 3,9 миллиарда рублей на поддержку системообразующих предприятий, сообщает пресс-служба кабмина."На льготные кредиты для системообразующих предприятий будет выделено ещё 3,9 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Благодаря этому решению будет продолжено субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 году. Согласно правилам, период субсидирования составляет один год с момента заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 31 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что ставка по льготному кредиту составляет около 2,6% годовых. Полученные средства можно потратить в том числе на оплату труда, аренду помещений и оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих.
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россия, михаил мишустин, экономика