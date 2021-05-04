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Роспотребнадзор рекомендует провести майские праздники за городом
Роспотребнадзор рекомендует провести майские праздники за городом
Роспотребнадзор назвал семейный загородный отдых во время майских праздников хорошим решением в условиях пандемии. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T04:15
2021-05-04T10:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор назвал семейный загородный отдых во время майских праздников хорошим решением в условиях пандемии.Ведомство также напомнило, что посещение и прием гостей чреваты заражением коронавирусом."В связи с этим стоит подумать об ограничении контактов. Если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.Там отметили, что маска не может существенно нарушить теплообмен, поэтому не нужно бояться получить тепловой удар из-за ее применения. Кроме того, в жаркую погоду средства защиты необходимо менять чаще, так как они быстрее становятся влажными.Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рекомендует провести майские праздники за городом

04:15 04.05.2021 (обновлено: 10:58 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСемейный загородный отдых
Семейный загородный отдых - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор назвал семейный загородный отдых во время майских праздников хорошим решением в условиях пандемии.
Ведомство также напомнило, что посещение и прием гостей чреваты заражением коронавирусом.
"В связи с этим стоит подумать об ограничении контактов. Если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Там отметили, что маска не может существенно нарушить теплообмен, поэтому не нужно бояться получить тепловой удар из-за ее применения. Кроме того, в жаркую погоду средства защиты необходимо менять чаще, так как они быстрее становятся влажными.
Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
Еда - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
04:11
Врач рассказала, как питаться в праздники
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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