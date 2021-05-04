https://ria.ru/20210504/prazdniki-1731049865.html

Роспотребнадзор рекомендует провести майские праздники за городом

Роспотребнадзор рекомендует провести майские праздники за городом

Роспотребнадзор назвал семейный загородный отдых во время майских праздников хорошим решением в условиях пандемии. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T04:15

2021-05-04T04:15

2021-05-04T10:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор назвал семейный загородный отдых во время майских праздников хорошим решением в условиях пандемии.Ведомство также напомнило, что посещение и прием гостей чреваты заражением коронавирусом."В связи с этим стоит подумать об ограничении контактов. Если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.Там отметили, что маска не может существенно нарушить теплообмен, поэтому не нужно бояться получить тепловой удар из-за ее применения. Кроме того, в жаркую погоду средства защиты необходимо менять чаще, так как они быстрее становятся влажными.Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.

https://ria.ru/20210504/pitanie-1731045679.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество