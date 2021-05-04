https://ria.ru/20210504/prazdnik-1731046944.html
Часть улиц в центре Москвы перекроют 4 мая из-за подготовки ко Дню Победы
Часть улиц в центре Москвы перекроют 4 мая из-за подготовки ко Дню Победы
Часть улиц в центре Москвы перекроют вечером во вторник из-за репетиции парада к 9 мая, на этих участках изменится и работа наземного общественного транспорта,... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T01:14
2021-05-04T01:14
2021-05-04T01:14
москва
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Часть улиц в центре Москвы перекроют вечером во вторник из-за репетиции парада к 9 мая, на этих участках изменится и работа наземного общественного транспорта, а также работа метрополитена.Согласно данным единого транспортного портала, будут перекрыты около 40 улиц, переулков и площадей, в числе которых улицы Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный ряд, Новая и Старая площади, Москворецкая, Кремлевская набережные, Большой и Малый Москворецкие мосты. Кроме того, будут перекрыты ряд улиц на западе Москвы с 17.30 и с 22.30 по пути следования техники на репетицию парада и обратно.Также сообщается, что с 19.00 до окончания репетиции будут закрыты выходы из станций метро Боровицкая, Библиотека им. Ленина, Александровский сад, Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд. Также возможны дополнительные ограничения на станциях метро "Маяковская", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Арбатская", "Кузнецкий Мост", "Лубянка" и "Китай-город".Изменения произойдут и в более 50 маршрутах наземного транспорта. Они начнутся с 16.00.Следующие большие ограничения ожидаются 7 и 9 мая.
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москва, общество
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости.
Часть улиц в центре Москвы
перекроют вечером во вторник из-за репетиции парада к 9 мая, на этих участках изменится и работа наземного общественного транспорта, а также работа метрополитена.
Согласно данным единого транспортного портала, будут перекрыты около 40 улиц, переулков и площадей, в числе которых улицы Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный ряд, Новая и Старая площади, Москворецкая, Кремлевская набережные, Большой и Малый Москворецкие мосты. Кроме того, будут перекрыты ряд улиц на западе Москвы с 17.30 и с 22.30 по пути следования техники на репетицию парада и обратно.
Также сообщается, что с 19.00 до окончания репетиции будут закрыты выходы из станций метро Боровицкая, Библиотека им. Ленина, Александровский сад, Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд. Также возможны дополнительные ограничения на станциях метро "Маяковская", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Арбатская", "Кузнецкий Мост", "Лубянка" и "Китай-город".
Изменения произойдут и в более 50 маршрутах наземного транспорта. Они начнутся с 16.00.
Следующие большие ограничения ожидаются 7 и 9 мая.