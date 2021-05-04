Строительство "Северного потока — 2" может возобновиться в конце мая
11:25 04.05.2021 (обновлено: 12:20 04.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
БЕРЛИН, 4 мая — РИА Новости. Иск немецких экологов (организация Nabu) приостанавливает действие разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода "Северный поток — 2", но работы могут возобновить в конце мая. Об этом РИА Новости заявила пресс-служба регулятора.
Nabu оспорило разрешение BSH, которое одобрило укладку трубы в исключительной экономической зоне Германии на Балтийском море на участке в 16,5 километра. Оно действует до начала лета.
"С конца мая будет разрешено продолжить строительство "Северного потока — 2" в соответствии с текущим положением. В марте 2018 года Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября", — заявили в пресс-службе BSH.
Экологи считают, что "Северный поток — 2" разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей. Они усомнились, нужен ли Германии вообще этот проект.
При этом, как утверждает глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес, отказ от завершения магистрали означал бы еще большую нагрузку на окружающую среду, снижение безопасности поставок и более высокие цены на энергоресурсы.
"Северный поток — 2"
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи баржи "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что проект завершат в этом году.