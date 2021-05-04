https://ria.ru/20210504/potok-1731076468.html

Строительство "Северного потока — 2" может возобновиться в конце мая

Строительство "Северного потока — 2" может возобновиться в конце мая

Иск немецких экологов (организация Nabu) приостанавливает действие разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T11:25

2021-05-04T11:25

2021-05-04T12:20

балтийское море

в мире

россия

северный поток — 2

германия

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БЕРЛИН, 4 мая — РИА Новости. Иск немецких экологов (организация Nabu) приостанавливает действие разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода "Северный поток — 2", но работы могут возобновить в конце мая. Об этом РИА Новости заявила пресс-служба регулятора.Nabu оспорило разрешение BSH, которое одобрило укладку трубы в исключительной экономической зоне Германии на Балтийском море на участке в 16,5 километра. Оно действует до начала лета."С конца мая будет разрешено продолжить строительство "Северного потока — 2" в соответствии с текущим положением. В марте 2018 года Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября", — заявили в пресс-службе BSH.Экологи считают, что "Северный поток — 2" разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей. Они усомнились, нужен ли Германии вообще этот проект.При этом, как утверждает глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес, отказ от завершения магистрали означал бы еще большую нагрузку на окружающую среду, снижение безопасности поставок и более высокие цены на энергоресурсы."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи баржи "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что проект завершат в этом году.

https://ria.ru/20210503/isk-1731028157.html

https://ria.ru/20210430/potok-1730606699.html

балтийское море

россия

германия

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балтийское море, в мире, россия, северный поток — 2, германия