https://ria.ru/20210504/potentsial-1731048084.html

Украине предрекли потерю аграрного потенциала

Украине предрекли потерю аграрного потенциала

Из-за открытия рынка земли Украина в ближайшем будущем может лишиться аграрного потенциала, как когда-то она потеряла промышленный, об этом в интервью... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T02:57

2021-05-04T02:57

2021-05-04T02:57

андрей золотарев

верховная рада украины

мвф

украина

в мире

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Из-за открытия рынка земли Украина в ближайшем будущем может лишиться аграрного потенциала, как когда-то она потеряла промышленный, об этом в интервью телеканалу КРТ заявил руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.Ранее, 28 апреля, Верховная рада во втором чтении приняла законопроект, который исключает некоторые нормы из Земельного кодекса и расширяет возможности для иностранных граждан на покупку земель на Украине. В частности, отменяется норма, обязующая проводить согласование сделок с кабмином. Поддержали законопроект 284 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.По словам Золотарева, сегодня на Украине многие люди "со светлыми лицами" рассказывают о том, что село заживет после появления там эффективных собственников. При этом он напомнил, что четверть века назад то же самое говорилось об эффективных собственниках промышленных предприятий."И точно так же, как мы благополучно профукали индустриальный потенциал, мы профукаем и аграрный… То, что нам сейчас предлагают по рынку сельхозземли, мы получим латифундизацию", - отметил эксперт.Золотарев указал, что никто не думает о социальной цене, предупредив при этом о риске того, что в результате реформы от 3,5 до 5 миллионов украинцев станут "лишними людьми". "Перспектива – страна периферийного капитализма. Причем не факт, что будет обеспечена ее целостность", – заключил он.В конце марта парламент Украины принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно закону, первые два года землю смогут покупать только физические лица - граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года землю смогут покупать, как и предполагалось базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Изначально этот закон предполагал, что иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в январе заявил, что такой референдум может пройти на Украине в 2022 году, "если на то будет воля народа".Принятие этого закона являлось одним из ключевых требований МВФ для предоставления новой кредитной программы Украине.

https://ria.ru/20210429/prodazha-1730586064.html

https://ria.ru/20210501/ukraina-1730797679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей золотарев, верховная рада украины, мвф, украина, в мире