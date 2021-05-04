https://ria.ru/20210504/posol-1731140034.html

Российские дипломаты прокомментировали вызов посла в МИД Франции

Российские дипломаты прокомментировали вызов посла в МИД Франции

В российской дипмиссии в Париже назвали вызов посла Алексея Мешкова в МИД Франции частью согласованного странами ЕС демарша. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T20:58

2021-05-04T20:58

2021-05-04T21:51

россия

давид сассоли

вера юрова

алексей мешков

еврокомиссия

евросоюз

мид франции‎

москва

париж

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ПАРИЖ, 4 мая — РИА Новости, Анастасия Иванова. В российской дипмиссии в Париже назвали вызов посла Алексея Мешкова в МИД Франции частью согласованного странами ЕС демарша.Накануне на встрече во французском внешнеполитическом ведомстве дипломату выразили осуждение из-за санкций Москвы против европейских чиновников. В МИД Франции также озабочены указом президента России, который ограничивает найм сотрудников в дипломатические представительства недружественных государств.Как сообщили журналистам в российском посольстве, беседа с Мешковым "во многом повторяет то, что было заявлено представителю России при ЕС". В понедельник в Евросоюзе заявили о праве на ответные меры в адрес Москвы."Со своей стороны, посол дал уже неоднократно озвучивавшиеся российской стороной разъяснения по этому поводу, особо подчеркнул, что наши ответные меры были продиктованы решениями Евросоюза от 2 и 22 марта, когда въезд в эти страны был закрыт целому ряду российских официальных лиц", — говорится в комментарии.Во время встречи во французском МИД Мешков заметил, что власти Евросоюза неоднократно игнорировали призывы Москвы отказаться от различного рода санкционных списков."Что же касается указа президента от 23 апреля, то там совершенно четко определяется, что соответствующие меры будут приниматься именно в ответ на недружественные действия иностранных государств. Проводить или не проводить недружественную в отношении России линию — зависит от них самих", — отметили в посольстве.В дипмиссии указали, что антироссийская истерия в Брюсселе и других европейских столицах "отнюдь не способствует выправлению и так непростой ситуации в отношениях России и Евросоюза".В пятницу МИД России опубликовал имена восьми европейцев, которым запретили въезд в страну. В список вошли в том числе председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр.На Смоленской площади подчеркнули, что Москва приняла такое решение в ответ на ограничения против шести россиян, которые Евросоюз ввел в марте в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека — такую реакцию вызвал арест Алексея Навального.

https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/frantsiya-1731132512.html

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россия, давид сассоли, вера юрова, алексей мешков, еврокомиссия, евросоюз, мид франции‎, москва, париж