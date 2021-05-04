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Посла России вызвали в МИД Франции
Посла России вызвали в МИД Франции
Посла России в Париже Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции из-за санкций Москвы против европейских чиновников. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T18:41
2021-05-04T21:48
давид сассоли
вера юрова
алексей мешков
еврокомиссия
мид франции‎
москва
париж
россия
франция
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ПАРИЖ, 4 мая — РИА Новости. Посла России в Париже Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции из-за санкций Москвы против европейских чиновников.Встреча состоялась накануне."Мы решительно осуждаем меры, объявленные в пятницу, 30 апреля, российскими властями в отношении ряда европейских официальных лиц, в том числе президента Европейского парламента, вице-президента Европейской комиссии госпожи Юровой и французского депутата Жака Мэра", — сказал российскому послу представитель французского МИД .По его словам, эти меры "вряд ли приведут к снижению" напряженности. Париж ожидает, что Москва "будет вести себя ответственно" в вопросе улучшения ситуации.Кроме того, Мешкову выразили озабоченность из-за указа президента России, который ограничивает найм сотрудников в дипломатические представительства недружественных государств на местах: "Париж призвал не выполнять его".В российском посольстве назвали действия французской стороны частью согласованного странами ЕС демарша. Во время беседы во французском МИД Мешков подчеркнул, что власти Евросоюза неоднократно игнорировали призывы Москвы отказаться от различного рода санкционных списков."Что же касается указа президента от 23 апреля, то там совершенно четко определяется, что соответствующие меры будут приниматься именно в ответ на недружественные действия иностранных государств. Проводить или не проводить недружественную в отношении России линию — зависит от них самих", — отметили в посольстве.В пятницу МИД России опубликовал имена восьми европейцев, которым запретили въезд в страну. В список вошли в том числе председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр.На Смоленской площади подчеркнули, что Москва приняла такое решение в ответ на ограничения против шести россиян, которые Евросоюз ввел в марте в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека — такую реакцию вызвал арест Алексея Навального.
https://ria.ru/20210504/mery-1731121313.html
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давид сассоли, вера юрова, алексей мешков, еврокомиссия, мид франции‎, москва, париж, россия, франция, в мире

Посла России вызвали в МИД Франции

18:41 04.05.2021 (обновлено: 21:48 04.05.2021)
 
© AP Photo / Michel EulerЛюди в масках переходят ​мост Пон-Нёф в Париже, Франция
Люди в масках переходят ​мост Пон-Нёф в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 мая — РИА Новости. Посла России в Париже Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции из-за санкций Москвы против европейских чиновников.
Встреча состоялась накануне.
"Мы решительно осуждаем меры, объявленные в пятницу, 30 апреля, российскими властями в отношении ряда европейских официальных лиц, в том числе президента Европейского парламента, вице-президента Европейской комиссии госпожи Юровой и французского депутата Жака Мэра", — сказал российскому послу представитель французского МИД .
По его словам, эти меры "вряд ли приведут к снижению" напряженности. Париж ожидает, что Москва "будет вести себя ответственно" в вопросе улучшения ситуации.
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МИД Франции заявил, что на саммите ЕС обсудят новые меры против России
Кроме того, Мешкову выразили озабоченность из-за указа президента России, который ограничивает найм сотрудников в дипломатические представительства недружественных государств на местах: "Париж призвал не выполнять его".
В российском посольстве назвали действия французской стороны частью согласованного странами ЕС демарша. Во время беседы во французском МИД Мешков подчеркнул, что власти Евросоюза неоднократно игнорировали призывы Москвы отказаться от различного рода санкционных списков.
"Что же касается указа президента от 23 апреля, то там совершенно четко определяется, что соответствующие меры будут приниматься именно в ответ на недружественные действия иностранных государств. Проводить или не проводить недружественную в отношении России линию — зависит от них самих", — отметили в посольстве.
В пятницу МИД России опубликовал имена восьми европейцев, которым запретили въезд в страну. В список вошли в том числе председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр.
На Смоленской площади подчеркнули, что Москва приняла такое решение в ответ на ограничения против шести россиян, которые Евросоюз ввел в марте в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека — такую реакцию вызвал арест Алексея Навального.
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