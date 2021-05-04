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https://ria.ru/20210504/poroshenko-1731150403.html
У Порошенко нашли купленные через офшоры произведения Дали и Репина
У Порошенко нашли купленные через офшоры произведения Дали и Репина
Бывший лидер Украины Петр Порошенко контролировал не менее шести офшорных фирм, которые совершали сделки на десятки миллионов долларов, в том числе по... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T23:58
2021-05-04T23:59
сергей зайцев
петр порошенко
raiffeisen
сальвадор дали
британские виргинские острова
украина
в мире
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Бывший лидер Украины Петр Порошенко контролировал не менее шести офшорных фирм, которые совершали сделки на десятки миллионов долларов, в том числе по приобретению дорогой мебели для дома экс-президента и произведений искусства, сообщает международный Центр исследования коррупции и организованной преступности (The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP).Как сообщается в докладе, операции офшорных компаний совершались через счета в австрийском банке Raiffeisen.По данным OCCRP, Порошенко и его жена Марина в период с 2009 по 2012 год приобрели через офшорную компанию Vernon Holdings, базирующуюся на Британских Виргинских островах, мягкую мебель на сумму более 100 тысяч долларов у итальянских производителей люксовой мебели. Документы, попавшие в сеть в 2019 году, свидетельствуют, что семья Порошенко контролировала компанию.Среди приобретенных произведений искусства - картина "Казаки на Черном море" Ильи Репина и скульптура Сальвадора Дали "Длинноногий слон".Согласно расследованию OCCRP, Порошенко был бенефициаром по страховому полису, выданному Vernon Holdings, однако вместо него был указан его сотрудник и деловой партнер Сергей Зайцев. По данным OCCRP, "Raiffeisen позволил Порошенко использовать Зайцева для маскировки своего контроля как минимум над шестью офшорными компаниями".Центр отмечает, что еще 11 офшорных компаний также были связаны с бизнес-империей Порошенко и работали с Raiffeisen.
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/poroshenko-1730215205.html
https://ria.ru/20210422/azovskoe-1729527222.html
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сергей зайцев, петр порошенко, raiffeisen, сальвадор дали, британские виргинские острова, украина, в мире

У Порошенко нашли купленные через офшоры произведения Дали и Репина

23:58 04.05.2021 (обновлено: 23:59 04.05.2021)
 
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"Экс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Бывший лидер Украины Петр Порошенко контролировал не менее шести офшорных фирм, которые совершали сделки на десятки миллионов долларов, в том числе по приобретению дорогой мебели для дома экс-президента и произведений искусства, сообщает международный Центр исследования коррупции и организованной преступности (The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP).
Как сообщается в докладе, операции офшорных компаний совершались через счета в австрийском банке Raiffeisen.
По данным OCCRP, Порошенко и его жена Марина в период с 2009 по 2012 год приобрели через офшорную компанию Vernon Holdings, базирующуюся на Британских Виргинских островах, мягкую мебель на сумму более 100 тысяч долларов у итальянских производителей люксовой мебели. Документы, попавшие в сеть в 2019 году, свидетельствуют, что семья Порошенко контролировала компанию.
Среди приобретенных произведений искусства - картина "Казаки на Черном море" Ильи Репина и скульптура Сальвадора Дали "Длинноногий слон".
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Согласно расследованию OCCRP, Порошенко был бенефициаром по страховому полису, выданному Vernon Holdings, однако вместо него был указан его сотрудник и деловой партнер Сергей Зайцев. По данным OCCRP, "Raiffeisen позволил Порошенко использовать Зайцева для маскировки своего контроля как минимум над шестью офшорными компаниями".
Центр отмечает, что еще 11 офшорных компаний также были связаны с бизнес-империей Порошенко и работали с Raiffeisen.
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