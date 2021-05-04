https://ria.ru/20210504/poroshenko-1731150403.html

У Порошенко нашли купленные через офшоры произведения Дали и Репина

У Порошенко нашли купленные через офшоры произведения Дали и Репина

Бывший лидер Украины Петр Порошенко контролировал не менее шести офшорных фирм, которые совершали сделки на десятки миллионов долларов, в том числе по... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T23:58

2021-05-04T23:58

2021-05-04T23:59

сергей зайцев

петр порошенко

raiffeisen

сальвадор дали

британские виргинские острова

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728193609_107:0:886:438_1920x0_80_0_0_912168ae816d2d096e8939b3fc433a9c.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Бывший лидер Украины Петр Порошенко контролировал не менее шести офшорных фирм, которые совершали сделки на десятки миллионов долларов, в том числе по приобретению дорогой мебели для дома экс-президента и произведений искусства, сообщает международный Центр исследования коррупции и организованной преступности (The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP).Как сообщается в докладе, операции офшорных компаний совершались через счета в австрийском банке Raiffeisen.По данным OCCRP, Порошенко и его жена Марина в период с 2009 по 2012 год приобрели через офшорную компанию Vernon Holdings, базирующуюся на Британских Виргинских островах, мягкую мебель на сумму более 100 тысяч долларов у итальянских производителей люксовой мебели. Документы, попавшие в сеть в 2019 году, свидетельствуют, что семья Порошенко контролировала компанию.Среди приобретенных произведений искусства - картина "Казаки на Черном море" Ильи Репина и скульптура Сальвадора Дали "Длинноногий слон".Согласно расследованию OCCRP, Порошенко был бенефициаром по страховому полису, выданному Vernon Holdings, однако вместо него был указан его сотрудник и деловой партнер Сергей Зайцев. По данным OCCRP, "Raiffeisen позволил Порошенко использовать Зайцева для маскировки своего контроля как минимум над шестью офшорными компаниями".Центр отмечает, что еще 11 офшорных компаний также были связаны с бизнес-империей Порошенко и работали с Raiffeisen.

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/poroshenko-1730215205.html

https://ria.ru/20210422/azovskoe-1729527222.html

британские виргинские острова

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей зайцев, петр порошенко, raiffeisen, сальвадор дали, британские виргинские острова, украина, в мире