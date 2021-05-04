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Байден заявил о готовности к немедленной вакцинации подростков
Байден заявил о готовности к немедленной вакцинации подростков
Президент США Джо Байден заявил, что власти готовы немедленно начать вакцинацию детей 12-15 лет, если медицинский регулятор FDA одобрит применение вакцин для... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T22:51
2021-05-04T22:51
2021-05-04T22:51
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что власти готовы немедленно начать вакцинацию детей 12-15 лет, если медицинский регулятор FDA одобрит применение вакцин для этих возрастов."Только FDA будет принимать это решение. Но я хочу сказать американским родителям, что если это решение будет принято, мы готовы немедленно действовать, чтобы 20 тысяч аптек по всей стране были готовы вакцинировать подростков - как только FDA даст добро", - сказал Байден, выступая в Белом доме.Кроме того, он объявил о новых мерах по повышению доступности вакцины - в частности, ее будут посылать в отдаленные места и бедные районы, будут создавать небольшие мобильные пункты вакцинации.Вместе с тем, Байден признал, что вакцинация замедляется."Как мы и ожидали, темпы вакцинации падают теперь, когда привили уже больше половины взрослого населения", - сказал президент США.
https://ria.ru/20210504/vaktsinatsiya-1731146815.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, сша, вакцинация, в мире
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
заявил, что власти готовы немедленно начать вакцинацию детей 12-15 лет, если медицинский регулятор FDA одобрит применение вакцин для этих возрастов.
"Только FDA будет принимать это решение. Но я хочу сказать американским родителям, что если это решение будет принято, мы готовы немедленно действовать, чтобы 20 тысяч аптек по всей стране были готовы вакцинировать подростков - как только FDA даст добро", - сказал Байден, выступая в Белом доме.
Кроме того, он объявил о новых мерах по повышению доступности вакцины - в частности, ее будут посылать в отдаленные места и бедные районы, будут создавать небольшие мобильные пункты вакцинации.
Вместе с тем, Байден признал, что вакцинация замедляется.
"Как мы и ожидали, темпы вакцинации падают теперь, когда привили уже больше половины взрослого населения", - сказал президент США.