https://ria.ru/20210504/podrostki-1731147458.html

Байден заявил о готовности к немедленной вакцинации подростков

Байден заявил о готовности к немедленной вакцинации подростков

Президент США Джо Байден заявил, что власти готовы немедленно начать вакцинацию детей 12-15 лет, если медицинский регулятор FDA одобрит применение вакцин для... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T22:51

2021-05-04T22:51

2021-05-04T22:51

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

джо байден

сша

вакцинация

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592969627_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_c6ff972adb302ee421f31d2ceda02800.jpg

ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что власти готовы немедленно начать вакцинацию детей 12-15 лет, если медицинский регулятор FDA одобрит применение вакцин для этих возрастов."Только FDA будет принимать это решение. Но я хочу сказать американским родителям, что если это решение будет принято, мы готовы немедленно действовать, чтобы 20 тысяч аптек по всей стране были готовы вакцинировать подростков - как только FDA даст добро", - сказал Байден, выступая в Белом доме.Кроме того, он объявил о новых мерах по повышению доступности вакцины - в частности, ее будут посылать в отдаленные места и бедные районы, будут создавать небольшие мобильные пункты вакцинации.Вместе с тем, Байден признал, что вакцинация замедляется."Как мы и ожидали, темпы вакцинации падают теперь, когда привили уже больше половины взрослого населения", - сказал президент США.

https://ria.ru/20210504/vaktsinatsiya-1731146815.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, сша, вакцинация, в мире