Жителям Нью-Джерси пообещали бокал пива за прививку от COVID-19

"Мы запускаем нашу программу "прививка и пиво", чтобы побудить имеющих право на вакцину жителей Нью-Джерси старше 21 года привиться. Любой житель Нью-Джерси, который получит первую дозу вакцины в мае и принесет сертификат о вакцинации в участвующую в программе пивоварню, получит бесплатное пиво", - написал губернатор в Twitter, прикрепив список пивоварен.