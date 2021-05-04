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Жителям Нью-Джерси пообещали бокал пива за прививку от COVID-19
Жителям Нью-Джерси пообещали бокал пива за прививку от COVID-19
Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи пообещал бокал пива каждому взрослому жителю штата, который сделает прививку от коронавируса в мае. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T05:48
2021-05-04T05:48
распространение коронавируса
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в мире
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи пообещал бокал пива каждому взрослому жителю штата, который сделает прививку от коронавируса в мае.Однако не все пользователи Twitter поддержали такое решение властей. Некоторые, например, под публикацией выразили сожаление из-за намерения властей "подкупать" жителей алкоголем или нежелание впредь посещать указанные пивоварни.По информации регулятора CDC, полностью вакцинированы от COVID-19 в США были уже свыше 105 миллионов человек, что составляет более 31% населения страны. Одну дозу препарата получили более 147 миллионов жителей США.
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коронавирус covid-19, нью-джерси, сша, в мире

Жителям Нью-Джерси пообещали бокал пива за прививку от COVID-19

05:48 04.05.2021
 
© Depositphotos / NitrubКружка пива
Кружка пива - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© Depositphotos / Nitrub
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи пообещал бокал пива каждому взрослому жителю штата, который сделает прививку от коронавируса в мае.

"Мы запускаем нашу программу "прививка и пиво", чтобы побудить имеющих право на вакцину жителей Нью-Джерси старше 21 года привиться. Любой житель Нью-Джерси, который получит первую дозу вакцины в мае и принесет сертификат о вакцинации в участвующую в программе пивоварню, получит бесплатное пиво", - написал губернатор в Twitter, прикрепив список пивоварен.

Однако не все пользователи Twitter поддержали такое решение властей. Некоторые, например, под публикацией выразили сожаление из-за намерения властей "подкупать" жителей алкоголем или нежелание впредь посещать указанные пивоварни.
По информации регулятора CDC, полностью вакцинированы от COVID-19 в США были уже свыше 105 миллионов человек, что составляет более 31% населения страны. Одну дозу препарата получили более 147 миллионов жителей США.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Нью-ДжерсиСШАВ мире
 
 
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