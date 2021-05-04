https://ria.ru/20210504/paraplan-1731122465.html

В Дагестане парапланерист врезался в забор администрации райцентра

В Дагестане парапланерист врезался в забор администрации райцентра

Парапланерист в Гунибском районе Дагестана неудачно приземлился и врезался в забор администрации села Гуниб, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T17:49

2021-05-04T17:49

2021-05-04T18:06

гунибский район

избербаш

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 4 мая – РИА Новости. Парапланерист в Гунибском районе Дагестана неудачно приземлился и врезался в забор администрации села Гуниб, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации райцентра.Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором видно, как парапланерист пролетает над селом Гуниб и, выбрав неудачное место для посадки, врезается в забор администрации села и стоящую рядом автоцистерну."Их было двое, приземлились оба на площади райцентра. Один удачно, второй, как видим, врезался в забор. Ударился головой и коленями. Спасло его, что он в каске был, сразу встал, чуть прихрамывал. На вопрос, откуда они, ответили, что с Избербаша и прилетели оттуда. После приземления сразу уехали в село Гамсутль", - рассказал собеседник.

https://ria.ru/20210414/dagestan-1728304731.html

гунибский район

избербаш

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гунибский район, избербаш, происшествия