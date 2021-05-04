https://ria.ru/20210504/otstavka-1731105654.html

Вице-премьера Чехии хотят уволить после сообщений о "торге" с Россией

Вице-премьера Чехии хотят уволить после сообщений о "торге" с Россией

Чешская оппозиция призвала вице-премьера Чехии, главу МВД Яна Гамачека уйти в отставку после публикации в СМИ о попытке договориться с Москвой до публичного... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T15:32

2021-05-04T15:32

2021-05-04T23:04

россия

томаш петршичек

ян гамачек

сергей лавров

москва

чехия

в мире

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ПРАГА, 4 мая — РИА Новости. Чешская оппозиция призвала вице-премьера Чехии, главу МВД Яна Гамачека уйти в отставку после публикации в СМИ о попытке договориться с Москвой до публичного обвинения в причастности к взрывам во Врбетице.Ранее издание Seznam Zprávy со ссылкой на высокопоставленные источники написало, что Гамачек планировал посетить Россию в середине апреля, чтобы согласовать проведение саммита Москвы и Вашингтона в чешской столице, а также бесплатную поставку вакцины "Спутник V". В обмен на это Прага намеревалась не сообщать об инциденте на оружейных складах в 2014 году, говорится в материале. По сведениям журналистов, 15 апреля министр обсудил эти планы с силовиками и дипломатами, после чего отказался от замысла.Как написал в Twitter лидер ведущей оппозиционной Гражданской демократической партии Ян Фиала, вице-премьер хотел "поставить под угрозу" безопасность страны, ее "кредит доверия и опуститься до такого отвратительного торга"."Чехия не продается! Глава МВД Ян Гамачек всерьез подозревается в том, что хотел продать нашу национальную безопасность за миллион доз неодобренной (в ЕС. — Прим. ред.) вакцины. <...> Ян Гамачек должен немедленно подать в отставку", — считает он.Подобного мнения придерживается и лидер христианских демократов Мариан Юречка."Вменяемый политик не может помыслить об этом всерьез, если он не покидает политику", — заявил Юречка журналистам, добавив, что будет настаивать на созыве закрытого заседания парламента, где должны выступить главы всех спецслужб республики."При этом объяснить ситуацию должен и премьер Андрей Бабиш", — подчеркнул он.Как заявил журналистам лидер движения "Старосты и независимые" Вит Ракушан, действия Гамачека наглядно характеризуют нынешнее правительство страны. Он выразил удовлетворение тем, что кабмин "завершит свое существование после скорых выборов в парламент".Прокомментировал публикацию и Томаш Петршичек, уволенный в начале апреля с должности главы МИД. Неделю назад Гамачек сказал, что "с Петршичеком "операция Врбетице" не получилась".Премьер Бабиш отметил, что узнал о намерении Гамачека посетить Москву из СМИ.В Праге уже началось закрытое заседание парламента, на котором обсудят ситуацию с обвинениями в адрес вице-премьера.Сам Гамачек на пресс-конференции опроверг информацию из материала Seznam Zprávy, назвав ее "спекуляциями". По словам вице-премьера, материал, в котором нет ни одной цитаты и который полон лжи, шокировал его. Гамачек добавил, что "это самый тяжелый момент" в его жизни.Премьер Андрей Бабиш ранее возложил ответственность за ЧП во Врбетице на Москву. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая. По оценкам МИД, в общей сложности к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических работников и 91 принятого на месте сотрудника.

https://radiosputnik.ria.ru/20210503/1730974085.html

https://ria.ru/20210503/chekhiya-1730956316.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210502/chekhiya-1730939076.html

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россия, томаш петршичек, ян гамачек, сергей лавров, москва, чехия, в мире