https://ria.ru/20210504/otravlenie-1731049078.html

На Сахалине 14 работников предприятия госпитализировали с отравлением

На Сахалине 14 работников предприятия госпитализировали с отравлением

Четырнадцать рабочих предприятия в Углегорске Сахалинской области госпитализированы с отравлением, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T03:36

2021-05-04T03:36

2021-05-04T03:36

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мая - РИА Новости. Четырнадцать рабочих предприятия в Углегорске Сахалинской области госпитализированы с отравлением, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Ксения Сахарова.Она уточнила, что причины и обстоятельства случившегося выясняют органы Роспотребнадзора.Вместе с тем, пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что по факту отравления рабочих предприятия "Энергострой" в Углегорском районе начата проверка.В ходе проверки будет дана оценка соблюдения установленных требований по организации питания работников предприятия, соблюдения санитарно- эпидемиологических норм. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования, сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20210430/volgodonsk-1730783544.html

https://ria.ru/20210430/otravlenie-1730639384.html

сахалинская область

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2021

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сахалинская область, происшествия