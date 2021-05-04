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На Сахалине 14 работников предприятия госпитализировали с отравлением
На Сахалине 14 работников предприятия госпитализировали с отравлением
Четырнадцать рабочих предприятия в Углегорске Сахалинской области госпитализированы с отравлением, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T03:36
2021-05-04T03:36
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мая - РИА Новости. Четырнадцать рабочих предприятия в Углегорске Сахалинской области госпитализированы с отравлением, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Ксения Сахарова.Она уточнила, что причины и обстоятельства случившегося выясняют органы Роспотребнадзора.Вместе с тем, пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что по факту отравления рабочих предприятия "Энергострой" в Углегорском районе начата проверка.В ходе проверки будет дана оценка соблюдения установленных требований по организации питания работников предприятия, соблюдения санитарно- эпидемиологических норм. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования, сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20210430/volgodonsk-1730783544.html
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сахалинская область, происшествия

На Сахалине 14 работников предприятия госпитализировали с отравлением

03:36 04.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мая - РИА Новости. Четырнадцать рабочих предприятия в Углегорске Сахалинской области госпитализированы с отравлением, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Ксения Сахарова.
"В медицинское учреждение были доставлены 14 человек. Проведены необходимые диагностические и лечебные процедуры. В настоящее время состояние улучшилось, угрозы жизни нет, терапия продолжается", - рассказала Сахарова.
Она уточнила, что причины и обстоятельства случившегося выясняют органы Роспотребнадзора.
Вместе с тем, пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что по факту отравления рабочих предприятия "Энергострой" в Углегорском районе начата проверка.
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"Углегорской городской прокуратурой организована с привлечением контролирующих органов проверка по факту отравления работников предприятия ОРГ "Энергострой", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдения установленных требований по организации питания работников предприятия, соблюдения санитарно- эпидемиологических норм. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования, сообщили в прокуратуре.
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