На Сахалине 14 работников предприятия госпитализировали с отравлением
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мая - РИА Новости. Четырнадцать рабочих предприятия в Углегорске Сахалинской области госпитализированы с отравлением, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Ксения Сахарова.
"В медицинское учреждение были доставлены 14 человек. Проведены необходимые диагностические и лечебные процедуры. В настоящее время состояние улучшилось, угрозы жизни нет, терапия продолжается", - рассказала Сахарова.
Она уточнила, что причины и обстоятельства случившегося выясняют органы Роспотребнадзора.
Вместе с тем, пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что по факту отравления рабочих предприятия "Энергострой" в Углегорском районе начата проверка.
"Углегорской городской прокуратурой организована с привлечением контролирующих органов проверка по факту отравления работников предприятия ОРГ "Энергострой", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдения установленных требований по организации питания работников предприятия, соблюдения санитарно- эпидемиологических норм. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования, сообщили в прокуратуре.