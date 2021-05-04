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В Турции закрыли отель из-за "вечеринки" украинских туристов

В Турции закрыли отель из-за "вечеринки" украинских туристов

В Турции приостановили работу отеля из-за украинских туристов, решивших отметить Пасху на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T13:06

2021-05-04T13:06

2021-05-04T17:51

распространение коронавируса

эрсин языджи

коронавирус covid-19

анталья (провинция)

здоровье - общество

турция

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Турции приостановили работу отеля из-за украинских туристов, решивших отметить Пасху на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. По информации газеты Türkiye, контролирующие органы узнали о произошедшем после того, как участники "вечеринки" выложили фото в соцсетях. В итоге отелю аннулировали сертификат "Безопасный туризм", позволяющий работать в пандемию."В социальные сети и средства массовой информации попали изображения, нарушающие меры по противодействию пандемии. Наши коллеги посетили отель. По протоколам, составленным в результате проведенных экспертиз, инцидент подтвердился", — заявил губернатор Антальи Эрсин Языджи.В Турции с 29 апреля по 17 мая действует локдаун из-за высоких показателей заболеваемости COVID-19: в частности, он подразумевает круглосуточный комендантский час — самый продолжительный в стране с начала пандемии.Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с республикой с 15 апреля по 1 июня. Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, именно из этой страны россияне завезли больше всего мутировавших штаммов коронавируса.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210429/turtsiya-1730451180.html

анталья (провинция)

турция

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эрсин языджи, коронавирус covid-19, анталья (провинция), здоровье - общество, турция