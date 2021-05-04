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В Турции закрыли отель из-за "вечеринки" украинских туристов
В Турции закрыли отель из-за "вечеринки" украинских туристов
В Турции приостановили работу отеля из-за украинских туристов, решивших отметить Пасху на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T13:06
2021-05-04T17:51
распространение коронавируса
эрсин языджи
коронавирус covid-19
анталья (провинция)
здоровье - общество
турция
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Турции приостановили работу отеля из-за украинских туристов, решивших отметить Пасху на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. По информации газеты Türkiye, контролирующие органы узнали о произошедшем после того, как участники "вечеринки" выложили фото в соцсетях. В итоге отелю аннулировали сертификат "Безопасный туризм", позволяющий работать в пандемию."В социальные сети и средства массовой информации попали изображения, нарушающие меры по противодействию пандемии. Наши коллеги посетили отель. По протоколам, составленным в результате проведенных экспертиз, инцидент подтвердился", — заявил губернатор Антальи Эрсин Языджи.В Турции с 29 апреля по 17 мая действует локдаун из-за высоких показателей заболеваемости COVID-19: в частности, он подразумевает круглосуточный комендантский час — самый продолжительный в стране с начала пандемии.Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с республикой с 15 апреля по 1 июня. Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, именно из этой страны россияне завезли больше всего мутировавших штаммов коронавируса.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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эрсин языджи, коронавирус covid-19, анталья (провинция), здоровье - общество, турция

В Турции закрыли отель из-за "вечеринки" украинских туристов

13:06 04.05.2021 (обновлено: 17:51 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Турции приостановили работу отеля из-за украинских туристов, решивших отметить Пасху на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.
По информации газеты Türkiye, контролирующие органы узнали о произошедшем после того, как участники "вечеринки" выложили фото в соцсетях.
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В итоге отелю аннулировали сертификат "Безопасный туризм", позволяющий работать в пандемию.
"В социальные сети и средства массовой информации попали изображения, нарушающие меры по противодействию пандемии. Наши коллеги посетили отель. По протоколам, составленным в результате проведенных экспертиз, инцидент подтвердился", — заявил губернатор Антальи Эрсин Языджи.
В Турции с 29 апреля по 17 мая действует локдаун из-за высоких показателей заболеваемости COVID-19: в частности, он подразумевает круглосуточный комендантский час — самый продолжительный в стране с начала пандемии.
Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с республикой с 15 апреля по 1 июня. Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, именно из этой страны россияне завезли больше всего мутировавших штаммов коронавируса.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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Распространение коронавирусаЭрсин ЯзыджиКоронавирус COVID-19Анталья (провинция)Здоровье - ОбществоТурция
 
 
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