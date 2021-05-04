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Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
Порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в пяти регионах России, сообщает Роспотребнадзор. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T06:40
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россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в пяти регионах России, сообщает Роспотребнадзор.Уточняется, что сейчас среди детей до двух лет недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в одном субъекте РФ, среди детей в возрасте от трех до шести лет – в одном субъекте, среди детей в возрасте от семи до 14 лет - также в одном субъекте, а среди лиц старше 15 лет - в 17 субъектах РФ.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

06:40 04.05.2021 (обновлено: 11:31 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВрач осматривает пациента в целях профилактики заболевания гриппом и ОРВИ
Врач осматривает пациента в целях профилактики заболевания гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в пяти регионах России, сообщает Роспотребнадзор.
"В Российской Федерации на 17-й неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) по совокупному населению превышен в пяти субъектах", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 21:50
Комаровский рассказал, чего нельзя делать при ОРВИ
Уточняется, что сейчас среди детей до двух лет недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в одном субъекте РФ, среди детей в возрасте от трех до шести лет – в одном субъекте, среди детей в возрасте от семи до 14 лет - также в одном субъекте, а среди лиц старше 15 лет - в 17 субъектах РФ.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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