https://ria.ru/20210504/orvi-1731051444.html
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
Порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в пяти регионах России, сообщает Роспотребнадзор. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T06:40
2021-05-04T06:40
2021-05-04T11:31
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в пяти регионах России, сообщает Роспотребнадзор.Уточняется, что сейчас среди детей до двух лет недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в одном субъекте РФ, среди детей в возрасте от трех до шести лет – в одном субъекте, среди детей в возрасте от семи до 14 лет - также в одном субъекте, а среди лиц старше 15 лет - в 17 субъектах РФ.
https://ria.ru/20210315/komarovskiy-1601392461.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество