https://ria.ru/20210504/orvi-1731051444.html

Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

Порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в пяти регионах России, сообщает Роспотребнадзор. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T06:40

2021-05-04T06:40

2021-05-04T11:31

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151468/28/1514682852_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_4a835affb15967e15bb8424293b4697e.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в пяти регионах России, сообщает Роспотребнадзор.Уточняется, что сейчас среди детей до двух лет недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в одном субъекте РФ, среди детей в возрасте от трех до шести лет – в одном субъекте, среди детей в возрасте от семи до 14 лет - также в одном субъекте, а среди лиц старше 15 лет - в 17 субъектах РФ.

https://ria.ru/20210315/komarovskiy-1601392461.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество