https://ria.ru/20210504/opros-1731064181.html

Опрос показал, как россияне отмечают День Победы

Опрос показал, как россияне отмечают День Победы

Лишь 9% россиян не поздравляют с Днём Победы никого и никак не отмечают этот праздник, более половины пользователей Рунета поздравляют друзей и близких в личных РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T09:59

2021-05-04T09:59

2021-05-04T09:59

россия

день победы

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729622674_706:700:2983:1981_1920x0_80_0_0_74adc3ab9e36cefce640c52bb3a753a3.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости/Прайм. Лишь 9% россиян не поздравляют с Днём Победы никого и никак не отмечают этот праздник, более половины пользователей Рунета поздравляют друзей и близких в личных сообщений, показало совместное исследование центра ResearchMe и соцсети "Одноклассники", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на данных опроса 981 пользователей Рунета старше 18 лет."54% рассказали, что поздравляют друзей и близких в личных сообщениях, 48% отправляют виртуальные подарки, 23% пишут поздравления в разных группах и сообществах, 19% — публикуют посты в своей ленте соцсетей, а 15% используют для поздравления аудио- и видеозвонки. Лишь 9% опрошенных заявили, что не поздравляют с Днем Победы никого и никак не отмечают этот праздник", - говорится в исследовании.При этом, 37% респондентов рассказали во время опроса о том, что испытывают радость, что в этом году могут присоединиться к празднику на улицах своего города. Однако 19% отметили, что пока опасаются участвовать в больших мероприятиях из-за пандемии. Еще 27% опрошенных, по их словам, традиционно отмечают праздник дома, а 17% называют 9 мая "тихим праздником и днем памяти".Отмечают праздник Победы россияне по-разному: 49% респондентов рассказали, что выезжают в этот день на природу с друзьями и семьей, 26% участвуют в праздничных мероприятиях города, а 17% посещают мемориалы памяти или музеи, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны. Четверть опрошенных (24%) предпочитают отмечать этот день тихо в спокойной обстановке.Аналитики отметили, что более половины опрошенных (56%) в День Победы с интересом читают публикации про героев Победы от друзей и авторов в ленте новостей, но историями своих близких делятся чуть менее трети респондентов (28%).

https://ria.ru/20210430/putin-1730698628.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день победы, общество