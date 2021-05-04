Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210504/ofis-1731054641.html
Опрос показал, сколько россиян хотят вернуться в офис после пандемии
Опрос показал, сколько россиян хотят вернуться в офис после пандемии
Большинство опрошенных позитивно оценивают опыт удаленной работы, а бывать в офисе регулярно хотели бы всего 4% сотрудников отечественных компаний, говорится в... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T08:06
2021-05-04T10:42
россия
райффайзенбанк
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149419/45/1494194543_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61cd3b5fdc7e6557b5a6d12c832e086b.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Большинство опрошенных позитивно оценивают опыт удаленной работы, а бывать в офисе регулярно хотели бы всего 4% сотрудников отечественных компаний, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Опрос проводился среди 1 тысячи жителей крупных городов России. За последний год более половины опрошенных (54%) работали удаленно на постоянной основе, ещё 22% – около полугода, периодически возвращаясь в офис, остальные 24% – несколько месяцев или менее, в периоды серьёзных ограничений.После окончания коронавирусного периода брать несколько дней работы из дома в неделю смогут 41% опрошенных, почти такой же доле (36%) работодатели позволят перейти на полностью удаленный формат. Использовать эти возможности в полном объеме намерены 60% специалистов – они планируют работать удаленно настолько часто, насколько это будет возможно. Треть (35%) хотят брать дни работы из дома время от времени. И только 4% признались, что хотели бы работать из офиса так часто, как только это будет возможно."Подавляющее большинство опрошенных (88%) позитивно оценивают опыт удаленной работы. Из них 45% отмечают, что дистанционный формат привлекал их всегда, а 43% открыли его преимущества только в течение прошедшего года", - также сделали вывод авторы исследования."Вероятно, долгосрочная практика на рынке труда окончательно сформируется с окончанием пандемии, однако уже сейчас можно говорить о том, что офисная работа в традиционном понимании уйдет в прошлое. Спрос на расширение практики удаленной работы существовал ещё до пандемии, и сейчас гибкий подход становится почти обязательным требованием со стороны кандидатов при выборе работы", - считает управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч.
https://radiosputnik.ria.ru/20210502/koronavirus-1730890292.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149419/45/1494194543_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98bf37828e677b92ad65b75df19bd2e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, райффайзенбанк, общество

Опрос показал, сколько россиян хотят вернуться в офис после пандемии

08:06 04.05.2021 (обновлено: 10:42 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис
Офис - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Большинство опрошенных позитивно оценивают опыт удаленной работы, а бывать в офисе регулярно хотели бы всего 4% сотрудников отечественных компаний, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Опрос проводился среди 1 тысячи жителей крупных городов России. За последний год более половины опрошенных (54%) работали удаленно на постоянной основе, ещё 22% – около полугода, периодически возвращаясь в офис, остальные 24% – несколько месяцев или менее, в периоды серьёзных ограничений.
После окончания коронавирусного периода брать несколько дней работы из дома в неделю смогут 41% опрошенных, почти такой же доле (36%) работодатели позволят перейти на полностью удаленный формат. Использовать эти возможности в полном объеме намерены 60% специалистов – они планируют работать удаленно настолько часто, насколько это будет возможно. Треть (35%) хотят брать дни работы из дома время от времени. И только 4% признались, что хотели бы работать из офиса так часто, как только это будет возможно.
"Подавляющее большинство опрошенных (88%) позитивно оценивают опыт удаленной работы. Из них 45% отмечают, что дистанционный формат привлекал их всегда, а 43% открыли его преимущества только в течение прошедшего года", - также сделали вывод авторы исследования.
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 09:28В России
Эпидемиолог назвала условие для "финального аккорда" пандемии COVID
"Вероятно, долгосрочная практика на рынке труда окончательно сформируется с окончанием пандемии, однако уже сейчас можно говорить о том, что офисная работа в традиционном понимании уйдет в прошлое. Спрос на расширение практики удаленной работы существовал ещё до пандемии, и сейчас гибкий подход становится почти обязательным требованием со стороны кандидатов при выборе работы", - считает управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч.
 
РоссияРайффайзенбанкОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19
03:24Сирийские средства ПВО отражают израильскую атаку
03:15В Мексике объявили трехдневный траур по погибшим при крушении метро
02:57Нетаньяху лишился права формировать правительство Израиля
02:50Историк рассказал, как шифровальный "фронт" помог СССР победить в войне
02:35Минобороны опубликовало видео ночной репетиции парада на Красной площади
02:23Блинкен призвал добиваться от РФ "соблюдения международных обязательств"
02:16Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
02:13Эксперт рассказал, как быстро высушить смартфон
02:10Эксперт рассказал, как планировать отдых в этом году
01:55Тунисский депутат выступила в парламенте в бронежилете и шлеме
01:27Убивший афроамериканца экс-полицейский просит нового суда
01:24В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
01:11Эксперт назвал способ накопления капитала на 10% от зарплаты
01:03Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии
00:47Пушков назвал единственно возможную форму существования Украины
00:35В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно мыть руки
00:31В Москве пройдет церемония переноса в Словакию частицы Вечного огня
00:28Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая и продлится три дня
00:13Венесуэла рассчитывает на широкий доступ к "ЭпиВакКороне"
Лента новостейМолния