https://ria.ru/20210504/ofis-1731054641.html

Опрос показал, сколько россиян хотят вернуться в офис после пандемии

Опрос показал, сколько россиян хотят вернуться в офис после пандемии

Большинство опрошенных позитивно оценивают опыт удаленной работы, а бывать в офисе регулярно хотели бы всего 4% сотрудников отечественных компаний, говорится в... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T08:06

2021-05-04T08:06

2021-05-04T10:42

россия

райффайзенбанк

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Большинство опрошенных позитивно оценивают опыт удаленной работы, а бывать в офисе регулярно хотели бы всего 4% сотрудников отечественных компаний, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Опрос проводился среди 1 тысячи жителей крупных городов России. За последний год более половины опрошенных (54%) работали удаленно на постоянной основе, ещё 22% – около полугода, периодически возвращаясь в офис, остальные 24% – несколько месяцев или менее, в периоды серьёзных ограничений.После окончания коронавирусного периода брать несколько дней работы из дома в неделю смогут 41% опрошенных, почти такой же доле (36%) работодатели позволят перейти на полностью удаленный формат. Использовать эти возможности в полном объеме намерены 60% специалистов – они планируют работать удаленно настолько часто, насколько это будет возможно. Треть (35%) хотят брать дни работы из дома время от времени. И только 4% признались, что хотели бы работать из офиса так часто, как только это будет возможно."Подавляющее большинство опрошенных (88%) позитивно оценивают опыт удаленной работы. Из них 45% отмечают, что дистанционный формат привлекал их всегда, а 43% открыли его преимущества только в течение прошедшего года", - также сделали вывод авторы исследования."Вероятно, долгосрочная практика на рынке труда окончательно сформируется с окончанием пандемии, однако уже сейчас можно говорить о том, что офисная работа в традиционном понимании уйдет в прошлое. Спрос на расширение практики удаленной работы существовал ещё до пандемии, и сейчас гибкий подход становится почти обязательным требованием со стороны кандидатов при выборе работы", - считает управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч.

https://radiosputnik.ria.ru/20210502/koronavirus-1730890292.html

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2021

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россия, райффайзенбанк, общество