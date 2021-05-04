https://ria.ru/20210504/npo-1731138755.html

В ГД хотят ввести наказание за руководство нежелательной иностранной НПО

В ГД хотят ввести наказание за руководство нежелательной иностранной НПО

В Госдуму внесен проект, вводящий уголовную ответственность за руководство нежелательной иностранной НПО, она составит от 2 до 6 лет, следует из базы данных... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T20:47

2021-05-04T20:47

2021-05-04T20:47

госдума рф

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Госдуму внесен проект, вводящий уголовную ответственность за руководство нежелательной иностранной НПО, она составит от 2 до 6 лет, следует из базы данных нижней палаты парламента.Изменения вносятся в Уголовный кодекс.Законопроект предлагает ввести уголовную ответственность за руководство нежелательной иностранной или международной неправительственной организацией. Виновный может быть приговорен к обязательным работами на срок до 480 часов, принудительным работам на срок до 5 лет или лишению свободы от 2 до 6 лет.За участие в таких организациях предлагается ввести административную ответственность. Штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей или сумму заработной платы за период от 2 до 3 лет."Внутриполитические, военные и международные конфликты, в которые в последнее время втягивается все больше государств, создают почву для развития на их территориях деструктивных организаций - носителей террористических, экстремистских и националистических идей. Эти организации, преследуя свои преступные цели, наносят существенный вред мировому сообществу, стимулируя своей деятельностью возникновение новых очагов политической, межнациональной, межрелигиозной напряженности", - отмечается в пояснительной записке проекта.

https://ria.ru/20210504/proekt-1731136798.html

https://ria.ru/20210504/zakonoproekt-1731099205.html

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