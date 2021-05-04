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Мужчина трижды ударил себя ножом перед входом в здание полиции во Франции
Мужчина трижды ударил себя ножом перед входом в здание полиции во Франции
Мужчина трижды ударил себя ножом на входе в здание комиссариата полиции в городе Эпиналь на востоке Франции, сообщает телеканал France3. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T16:46
2021-05-04T16:46
2021-05-04T16:46
франция
происшествия
в мире
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Мужчина трижды ударил себя ножом на входе в здание комиссариата полиции в городе Эпиналь на востоке Франции, сообщает телеканал France3.Во вторник утром мужчина, представившийся свидетелем преступления, пытался войти в здание комиссариата. Дежурный на входе попросил мужчину, который вел себя подозрительно, раскрыть куртку, чтобы проверить, нет ли у него при себе опасных предметов.Мужчина вынул кухонный нож и трижды ударил себя им в живот. Его доставили в больницу и уже осудили за применение наркотиков."Службы правопорядка уже не в безопасности внутри комиссариата", - приводит телеканал слова представителя полицейского профсоюза Давида Гислери.В конце апреля в комиссариате во французской коммуне Рамбуйе была убита 49-летняя сотрудница полиции. По данным прокуратуры, злоумышленник нанес жертве удары ножом в живот и в горло. Нападавший умер от ран, полученных при задержании. По словам свидетелей, злоумышленник выкрикивал "Аллаху акбар!" Расследование было поручено антитеррористическому отделу прокуратуры. Нападавшим оказался 36-летний выходец из Туниса, прибывший во Францию в 2009 году.
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франция, происшествия, в мире
ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости.
Мужчина трижды ударил себя ножом на входе в здание комиссариата полиции в городе Эпиналь на востоке Франции
, сообщает телеканал France3
.
Во вторник утром мужчина, представившийся свидетелем преступления, пытался войти в здание комиссариата. Дежурный на входе попросил мужчину, который вел себя подозрительно, раскрыть куртку, чтобы проверить, нет ли у него при себе опасных предметов.
Мужчина вынул кухонный нож и трижды ударил себя им в живот. Его доставили в больницу и уже осудили за применение наркотиков.
"Службы правопорядка уже не в безопасности внутри комиссариата", - приводит телеканал слова представителя полицейского профсоюза Давида Гислери.
В конце апреля в комиссариате во французской коммуне Рамбуйе была убита 49-летняя сотрудница полиции. По данным прокуратуры, злоумышленник нанес жертве удары ножом в живот и в горло. Нападавший умер от ран, полученных при задержании. По словам свидетелей, злоумышленник выкрикивал "Аллаху акбар!" Расследование было поручено антитеррористическому отделу прокуратуры. Нападавшим оказался 36-летний выходец из Туниса, прибывший во Францию в 2009 году.