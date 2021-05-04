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Заложенность носа оказалась признаком опасной болезни
Заложенность носа оказалась признаком опасной болезни
Заложенность носа может привести к тяжелым последствиям для организма вплоть до летального исхода, об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-отоларинголог,... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T04:07
2021-05-04T04:07
2021-05-04T04:07
здоровье
первый мгму имени сеченова
общество
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Заложенность носа может привести к тяжелым последствиям для организма вплоть до летального исхода, об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-отоларинголог, профессор МГМУ имени Сеченова Юрий Ульянов.По его словам, нос по своей природе призван увлажнять и согревать вдыхаемый человеком воздух, для этого в нем расположены пазухи. Как отметил Ульянов, при заложенном носе пазухи не функционируют, что, в свою очередь, означает, что внутри носа идет воспалительный процесс, который может привести к синуситу."Это воспаление слизистой оболочки пазух носа. Синусит опасен тем, что при воспалении пазухи закрываются, а сам воспалительный процесс может "прорваться" в глаза, раздражая ткани и вызывая головную боль. Если вовремя это не остановить, воспаление может прорваться в мозги, и тогда надо спасать человека. Если же оно прорвется в глаза, то тогда и их надо спасать", — предупредил профессор.Ульянов добавил, что головная боль — это, прежде всего, состояние пазух носа, так как они, по его словам, "занимают почти половину головы".
https://ria.ru/20210503/infarkt-1730956801.html
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здоровье, первый мгму имени сеченова, общество
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости.
Заложенность носа может привести к тяжелым последствиям для организма вплоть до летального исхода, об этом "Вечерней Москве
" рассказал врач-отоларинголог, профессор МГМУ
имени Сеченова Юрий Ульянов.
По его словам, нос по своей природе призван увлажнять и согревать вдыхаемый человеком воздух, для этого в нем расположены пазухи. Как отметил Ульянов, при заложенном носе пазухи не функционируют, что, в свою очередь, означает, что внутри носа идет воспалительный процесс, который может привести к синуситу.
"Это воспаление слизистой оболочки пазух носа. Синусит опасен тем, что при воспалении пазухи закрываются, а сам воспалительный процесс может "прорваться" в глаза, раздражая ткани и вызывая головную боль. Если вовремя это не остановить, воспаление может прорваться в мозги, и тогда надо спасать человека. Если же оно прорвется в глаза, то тогда и их надо спасать", — предупредил профессор.
Ульянов добавил, что головная боль — это, прежде всего, состояние пазух носа, так как они, по его словам, "занимают почти половину головы".