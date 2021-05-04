Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210504/nos-1731049623.html
Заложенность носа оказалась признаком опасной болезни
Заложенность носа оказалась признаком опасной болезни
Заложенность носа может привести к тяжелым последствиям для организма вплоть до летального исхода, об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-отоларинголог,... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T04:07
2021-05-04T04:07
здоровье
первый мгму имени сеченова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156059/17/1560591781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_766f07934c84049a8e000e6f08cbce8c.jpg
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Заложенность носа может привести к тяжелым последствиям для организма вплоть до летального исхода, об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-отоларинголог, профессор МГМУ имени Сеченова Юрий Ульянов.По его словам, нос по своей природе призван увлажнять и согревать вдыхаемый человеком воздух, для этого в нем расположены пазухи. Как отметил Ульянов, при заложенном носе пазухи не функционируют, что, в свою очередь, означает, что внутри носа идет воспалительный процесс, который может привести к синуситу."Это воспаление слизистой оболочки пазух носа. Синусит опасен тем, что при воспалении пазухи закрываются, а сам воспалительный процесс может "прорваться" в глаза, раздражая ткани и вызывая головную боль. Если вовремя это не остановить, воспаление может прорваться в мозги, и тогда надо спасать человека. Если же оно прорвется в глаза, то тогда и их надо спасать", — предупредил профессор.Ульянов добавил, что головная боль — это, прежде всего, состояние пазух носа, так как они, по его словам, "занимают почти половину головы".
https://ria.ru/20210503/infarkt-1730956801.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156059/17/1560591781_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_17fb095d82cae8ef7e6f53697a8daf31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, первый мгму имени сеченова, общество

Заложенность носа оказалась признаком опасной болезни

04:07 04.05.2021
 
© Depositphotos / racornПростуженный мужчина
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© Depositphotos / racorn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Заложенность носа может привести к тяжелым последствиям для организма вплоть до летального исхода, об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-отоларинголог, профессор МГМУ имени Сеченова Юрий Ульянов.
По его словам, нос по своей природе призван увлажнять и согревать вдыхаемый человеком воздух, для этого в нем расположены пазухи. Как отметил Ульянов, при заложенном носе пазухи не функционируют, что, в свою очередь, означает, что внутри носа идет воспалительный процесс, который может привести к синуситу.
"Это воспаление слизистой оболочки пазух носа. Синусит опасен тем, что при воспалении пазухи закрываются, а сам воспалительный процесс может "прорваться" в глаза, раздражая ткани и вызывая головную боль. Если вовремя это не остановить, воспаление может прорваться в мозги, и тогда надо спасать человека. Если же оно прорвется в глаза, то тогда и их надо спасать", — предупредил профессор.
Ульянов добавил, что головная боль — это, прежде всего, состояние пазух носа, так как они, по его словам, "занимают почти половину головы".
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 02:49
Кардиолог назвал три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний
 
ЗдоровьеПервый МГМУ имени СеченоваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19
03:24Сирийские средства ПВО отражают израильскую атаку
03:15В Мексике объявили трехдневный траур по погибшим при крушении метро
02:57Нетаньяху лишился права формировать правительство Израиля
02:50Историк рассказал, как шифровальный "фронт" помог СССР победить в войне
02:35Минобороны опубликовало видео ночной репетиции парада на Красной площади
02:23Блинкен призвал добиваться от РФ "соблюдения международных обязательств"
02:16Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
02:13Эксперт рассказал, как быстро высушить смартфон
02:10Эксперт рассказал, как планировать отдых в этом году
01:55Тунисский депутат выступила в парламенте в бронежилете и шлеме
01:27Убивший афроамериканца экс-полицейский просит нового суда
01:24В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
01:11Эксперт назвал способ накопления капитала на 10% от зарплаты
01:03Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии
00:47Пушков назвал единственно возможную форму существования Украины
00:35В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно мыть руки
00:31В Москве пройдет церемония переноса в Словакию частицы Вечного огня
00:28Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая и продлится три дня
00:13Венесуэла рассчитывает на широкий доступ к "ЭпиВакКороне"
Лента новостейМолния