https://ria.ru/20210504/nos-1731049623.html

Заложенность носа оказалась признаком опасной болезни

Заложенность носа оказалась признаком опасной болезни

Заложенность носа может привести к тяжелым последствиям для организма вплоть до летального исхода, об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-отоларинголог,... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T04:07

2021-05-04T04:07

2021-05-04T04:07

здоровье

первый мгму имени сеченова

общество

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Заложенность носа может привести к тяжелым последствиям для организма вплоть до летального исхода, об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-отоларинголог, профессор МГМУ имени Сеченова Юрий Ульянов.По его словам, нос по своей природе призван увлажнять и согревать вдыхаемый человеком воздух, для этого в нем расположены пазухи. Как отметил Ульянов, при заложенном носе пазухи не функционируют, что, в свою очередь, означает, что внутри носа идет воспалительный процесс, который может привести к синуситу."Это воспаление слизистой оболочки пазух носа. Синусит опасен тем, что при воспалении пазухи закрываются, а сам воспалительный процесс может "прорваться" в глаза, раздражая ткани и вызывая головную боль. Если вовремя это не остановить, воспаление может прорваться в мозги, и тогда надо спасать человека. Если же оно прорвется в глаза, то тогда и их надо спасать", — предупредил профессор.Ульянов добавил, что головная боль — это, прежде всего, состояние пазух носа, так как они, по его словам, "занимают почти половину головы".

https://ria.ru/20210503/infarkt-1730956801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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здоровье, первый мгму имени сеченова, общество