https://ria.ru/20210504/nepal-1731076177.html
В Непале находятся менее 500 россиян, сообщили в дипмиссии
В Непале находятся менее 500 россиян, сообщили в дипмиссии
Менее 500 россиян находятся в Непале, посольство помогает им покинуть страну в связи с предстоящим прекращением авиаперелетов, сообщил РИА Новости заведующий... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T11:20
2021-05-04T11:20
2021-05-04T11:20
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непал
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Менее 500 россиян находятся в Непале, посольство помогает им покинуть страну в связи с предстоящим прекращением авиаперелетов, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Катманду Михаил Сковородников.Дипмиссия днем ранее информировала, что Непал с 6 мая приостанавливает международное авиасообщение на фоне резкого ухудшения эпидемиологической обстановки из-за коронавируса."Людей, которые здесь официально, по данным миграционного департамента, въехали и не выехали - было 486 человек - наших граждан России. Сегодня и завтра люди будут улетать", - сказал собеседник агентства, отметив, что многие планируют покинуть страну.По его словам, посольство наладило контакты с россиянами, а также обратилось с просьбой предоставить данные, в том числе по срокам действия виз, билетам и местонахождению, "на всякий случай" в свете ситуации с авиасообщением."Посольство оказывает любую посильную помощь", - добавил он, сообщив, что от россиян поступают обращения к дипмиссии.Ранее МИД РФ неоднократно призывал россиян взвешивать при планировании поездок на популярные зарубежные курорты риски заражения коронавирусом на общем неутешительном фоне ситуации в мире с COVID-19.
https://ria.ru/20210503/nepal-1730987068.html
https://ria.ru/20210410/tunis-1727564771.html
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коронавирус covid-19, россия, непал, в мире
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости.
Менее 500 россиян находятся в Непале
, посольство помогает им покинуть страну в связи с предстоящим прекращением авиаперелетов, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России
в Катманду Михаил Сковородников.
Дипмиссия днем ранее информировала, что Непал с 6 мая приостанавливает международное авиасообщение на фоне резкого ухудшения эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.
"Людей, которые здесь официально, по данным миграционного департамента, въехали и не выехали - было 486 человек - наших граждан России. Сегодня и завтра люди будут улетать", - сказал собеседник агентства, отметив, что многие планируют покинуть страну.
По его словам, посольство наладило контакты с россиянами, а также обратилось с просьбой предоставить данные, в том числе по срокам действия виз, билетам и местонахождению, "на всякий случай" в свете ситуации с авиасообщением.
"Посольство оказывает любую посильную помощь", - добавил он, сообщив, что от россиян поступают обращения к дипмиссии.
Ранее МИД РФ неоднократно призывал россиян взвешивать при планировании поездок на популярные зарубежные курорты риски заражения коронавирусом на общем неутешительном фоне ситуации в мире с COVID-19.