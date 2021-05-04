https://ria.ru/20210504/nepal-1731076177.html

В Непале находятся менее 500 россиян, сообщили в дипмиссии

В Непале находятся менее 500 россиян, сообщили в дипмиссии

Менее 500 россиян находятся в Непале, посольство помогает им покинуть страну в связи с предстоящим прекращением авиаперелетов, сообщил РИА Новости заведующий... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T11:20

2021-05-04T11:20

2021-05-04T11:20

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

непал

в мире

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Менее 500 россиян находятся в Непале, посольство помогает им покинуть страну в связи с предстоящим прекращением авиаперелетов, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Катманду Михаил Сковородников.Дипмиссия днем ранее информировала, что Непал с 6 мая приостанавливает международное авиасообщение на фоне резкого ухудшения эпидемиологической обстановки из-за коронавируса."Людей, которые здесь официально, по данным миграционного департамента, въехали и не выехали - было 486 человек - наших граждан России. Сегодня и завтра люди будут улетать", - сказал собеседник агентства, отметив, что многие планируют покинуть страну.По его словам, посольство наладило контакты с россиянами, а также обратилось с просьбой предоставить данные, в том числе по срокам действия виз, билетам и местонахождению, "на всякий случай" в свете ситуации с авиасообщением."Посольство оказывает любую посильную помощь", - добавил он, сообщив, что от россиян поступают обращения к дипмиссии.Ранее МИД РФ неоднократно призывал россиян взвешивать при планировании поездок на популярные зарубежные курорты риски заражения коронавирусом на общем неутешительном фоне ситуации в мире с COVID-19.

https://ria.ru/20210503/nepal-1730987068.html

https://ria.ru/20210410/tunis-1727564771.html

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непал

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коронавирус covid-19, россия, непал, в мире