https://ria.ru/20210504/narusheniya-1731129279.html
Московским таксистам выписали 19 протоколов за нарушение санитарных норм
Московским таксистам выписали 19 протоколов за нарушение санитарных норм
Порядка 20 протоколов за нарушения санитарно-эпидемиологических мер выписал столичный Роспотребнадзор службам такси в Москве, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T18:52
2021-05-04T18:52
2021-05-04T18:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Порядка 20 протоколов за нарушения санитарно-эпидемиологических мер выписал столичный Роспотребнадзор службам такси в Москве, сообщается на сайте ведомства.По данным на сайте, в период с 26 апреля по 3 мая в столице провели 82 проверки такси. В 17 из них были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических мер, соблюдение которых необходимо для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В частности, водители не использовали макси и перчатки, в машинах не проводилась дезинфекция салона после каждого заказа, в такси не было антисептиков, и водители не проходили тесты на наличие коронавируса."По результатам проведенных мероприятий в отношении всех перевозчиков такси, не обеспечивших выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, составлено 19 протоколов об административном правонарушении", - говорится в сообщении.Специалисты Роспотребнадзора напоминают гражданам о рисках распространения коронавирусной инфекции: просят надевать маски и перчатки в общественном транспорте, а также, при возможности, соблюдать социальную дистанцию.
https://ria.ru/20210504/koronavirus-1731116766.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210318/1601836904.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва