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В России резко вырос спрос на наличные
В России резко вырос спрос на наличные
Объем наличных денег, поступивших в обращение через банки, в апреле вырос на 366,9 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T19:16
2021-05-04T22:52
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Объем наличных денег, поступивших в обращение через банки, в апреле вырос на 366,9 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России. С начала года это самый резкий отток средств в наличность, и показатели апреля сопоставимы с данными за июнь прошлого года (391,8 миллиарда рублей), когда в стране стали снимать ограничения после первой волны коронавируса. По мнению опрошенных изданием экспертов, на рост объема наличных средств могли повлиять длительные майские выходные и общая неопределенность в экономике из-за внешнеполитических рисков. "Когда между майскими праздниками нет рабочих дней, некий повышенный спрос на наличные присутствует, хотя банковская система работает", — объяснил начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин. Его предположение подтверждается тем, что рост объема наличных денег ускорился 28-29 апреля. Руководитель направления Центра исследования финансовых технологий "Сколково" — РЭШ Егор Кривошея, в свою очередь, обратил внимание на резолюцию Европарламента, в которой содержался призыв отключить Россию от SWIFT. "Несмотря на то что эти риски могут не реализоваться, появление этих новостей в информационном пространстве формирует ожидания потребителей и может влиять на спрос на наличные", — пояснил финансист.На прошлой неделе депутаты Европарламента предложили "в случае продолжения агрессии на Украине" среди прочего отключить Москву от системы платежей SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших банков почти во всех странах. При этом, как признал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, у Евросоюза нет компетенции в этом вопросе.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, в России разработали страховочную сетку на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений. Он отметил, что в стране есть база для создания аналога SWIFT.
https://ria.ru/20210503/swift-1730998784.html
https://ria.ru/20210501/obman-1730806308.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

В России резко вырос спрос на наличные

19:16 04.05.2021 (обновлено: 22:52 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкСнятие наличных денег через банкоматы
Снятие наличных денег через банкоматы - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Объем наличных денег, поступивших в обращение через банки, в апреле вырос на 366,9 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.
С начала года это самый резкий отток средств в наличность, и показатели апреля сопоставимы с данными за июнь прошлого года (391,8 миллиарда рублей), когда в стране стали снимать ограничения после первой волны коронавируса.
По мнению опрошенных изданием экспертов, на рост объема наличных средств могли повлиять длительные майские выходные и общая неопределенность в экономике из-за внешнеполитических рисков.
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"Когда между майскими праздниками нет рабочих дней, некий повышенный спрос на наличные присутствует, хотя банковская система работает", — объяснил начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин.
Его предположение подтверждается тем, что рост объема наличных денег ускорился 28-29 апреля.
Руководитель направления Центра исследования финансовых технологий "Сколково" — РЭШ Егор Кривошея, в свою очередь, обратил внимание на резолюцию Европарламента, в которой содержался призыв отключить Россию от SWIFT.
"Несмотря на то что эти риски могут не реализоваться, появление этих новостей в информационном пространстве формирует ожидания потребителей и может влиять на спрос на наличные", — пояснил финансист.
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На прошлой неделе депутаты Европарламента предложили "в случае продолжения агрессии на Украине" среди прочего отключить Москву от системы платежей SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших банков почти во всех странах. При этом, как признал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, у Евросоюза нет компетенции в этом вопросе.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, в России разработали страховочную сетку на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений. Он отметил, что в стране есть база для создания аналога SWIFT.
 
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