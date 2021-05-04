https://ria.ru/20210504/nalichnye-1731130480.html

В России резко вырос спрос на наличные

В России резко вырос спрос на наличные

Объем наличных денег, поступивших в обращение через банки, в апреле вырос на 366,9 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T19:16

2021-05-04T19:16

2021-05-04T22:52

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/16112/17/161121726_0:867:2094:2045_1920x0_80_0_0_646ec9e5b1fa1c191c468616357737ff.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Объем наличных денег, поступивших в обращение через банки, в апреле вырос на 366,9 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России. С начала года это самый резкий отток средств в наличность, и показатели апреля сопоставимы с данными за июнь прошлого года (391,8 миллиарда рублей), когда в стране стали снимать ограничения после первой волны коронавируса. По мнению опрошенных изданием экспертов, на рост объема наличных средств могли повлиять длительные майские выходные и общая неопределенность в экономике из-за внешнеполитических рисков. "Когда между майскими праздниками нет рабочих дней, некий повышенный спрос на наличные присутствует, хотя банковская система работает", — объяснил начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин. Его предположение подтверждается тем, что рост объема наличных денег ускорился 28-29 апреля. Руководитель направления Центра исследования финансовых технологий "Сколково" — РЭШ Егор Кривошея, в свою очередь, обратил внимание на резолюцию Европарламента, в которой содержался призыв отключить Россию от SWIFT. "Несмотря на то что эти риски могут не реализоваться, появление этих новостей в информационном пространстве формирует ожидания потребителей и может влиять на спрос на наличные", — пояснил финансист.На прошлой неделе депутаты Европарламента предложили "в случае продолжения агрессии на Украине" среди прочего отключить Москву от системы платежей SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших банков почти во всех странах. При этом, как признал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, у Евросоюза нет компетенции в этом вопросе.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, в России разработали страховочную сетку на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений. Он отметил, что в стране есть база для создания аналога SWIFT.

https://ria.ru/20210503/swift-1730998784.html

https://ria.ru/20210501/obman-1730806308.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика