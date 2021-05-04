https://ria.ru/20210504/nagrada-1731141677.html

Путин наградил сотрудников Роспотребнадзора Москвы за борьбу с COVID-19

Путин наградил сотрудников Роспотребнадзора Москвы за борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Пирогова сотрудников управления Роспотребнадзора по Москве за вклад в борьбу с COVID-19,... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T21:18

2021-05-04T21:18

2021-05-04T21:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

цао

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

москва

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Пирогова сотрудников управления Роспотребнадзора по Москве за вклад в борьбу с COVID-19, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации."За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции наградить орденом Пирогова Алексееву Ирину Глебовну - заместителя начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в ЦАО города Москвы", - говорится в документе.Кроме того, наградят орденом Пирогова заместителей начальников территориального отдела управления Роспотребнадзора Москвы в СВАО Людмилу Григорьеву, в ВАО Елену Зарецкую и Ольгу Каньшину, в САО Юрия Куприна, в ЗАО Людмилу Мироненко, в ЮВАО Любовь Осипову, начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора Москвы в СВАО Татьяну Савченко, инженера отдела московского Противочумного центра Владимира Бредихина.

https://ria.ru/20210504/sovbez-1731122109.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, цао, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, москва