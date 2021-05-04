Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210504/nagrada-1731141677.html
Путин наградил сотрудников Роспотребнадзора Москвы за борьбу с COVID-19
Путин наградил сотрудников Роспотребнадзора Москвы за борьбу с COVID-19
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Пирогова сотрудников управления Роспотребнадзора по Москве за вклад в борьбу с COVID-19,... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T21:18
2021-05-04T21:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
цао
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731110885_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_40243ddbbf164d82f44f176f0226dce3.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Пирогова сотрудников управления Роспотребнадзора по Москве за вклад в борьбу с COVID-19, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации."За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции наградить орденом Пирогова Алексееву Ирину Глебовну - заместителя начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в ЦАО города Москвы", - говорится в документе.Кроме того, наградят орденом Пирогова заместителей начальников территориального отдела управления Роспотребнадзора Москвы в СВАО Людмилу Григорьеву, в ВАО Елену Зарецкую и Ольгу Каньшину, в САО Юрия Куприна, в ЗАО Людмилу Мироненко, в ЮВАО Любовь Осипову, начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора Москвы в СВАО Татьяну Савченко, инженера отдела московского Противочумного центра Владимира Бредихина.
https://ria.ru/20210504/sovbez-1731122109.html
цао
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731110885_377:0:3060:2012_1920x0_80_0_0_18d7102f0af9738ceb315d877ebd608d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, цао, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, москва

Путин наградил сотрудников Роспотребнадзора Москвы за борьбу с COVID-19

21:18 04.05.2021 (обновлено: 21:19 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеообращения по случаю старта финального этапа Х Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения по случаю старта финального этапа Х Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Пирогова сотрудников управления Роспотребнадзора по Москве за вклад в борьбу с COVID-19, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции наградить орденом Пирогова Алексееву Ирину Глебовну - заместителя начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в ЦАО города Москвы", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Татьяной Голиковой и Анной Поповой - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 17:44
Путин продлил срок службы замсекретаря Совбеза Попова
Кроме того, наградят орденом Пирогова заместителей начальников территориального отдела управления Роспотребнадзора Москвы в СВАО Людмилу Григорьеву, в ВАО Елену Зарецкую и Ольгу Каньшину, в САО Юрия Куприна, в ЗАО Людмилу Мироненко, в ЮВАО Любовь Осипову, начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора Москвы в СВАО Татьяну Савченко, инженера отдела московского Противочумного центра Владимира Бредихина.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЦАОФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19
03:24Сирийские средства ПВО отражают израильскую атаку
03:15В Мексике объявили трехдневный траур по погибшим при крушении метро
02:57Нетаньяху лишился права формировать правительство Израиля
02:50Историк рассказал, как шифровальный "фронт" помог СССР победить в войне
02:35Минобороны опубликовало видео ночной репетиции парада на Красной площади
02:23Блинкен призвал добиваться от РФ "соблюдения международных обязательств"
02:16Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
02:13Эксперт рассказал, как быстро высушить смартфон
02:10Эксперт рассказал, как планировать отдых в этом году
01:55Тунисский депутат выступила в парламенте в бронежилете и шлеме
01:27Убивший афроамериканца экс-полицейский просит нового суда
01:24В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
01:11Эксперт назвал способ накопления капитала на 10% от зарплаты
01:03Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии
00:47Пушков назвал единственно возможную форму существования Украины
00:35В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно мыть руки
00:31В Москве пройдет церемония переноса в Словакию частицы Вечного огня
00:28Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая и продлится три дня
00:13Венесуэла рассчитывает на широкий доступ к "ЭпиВакКороне"
Лента новостейМолния