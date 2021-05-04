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"Мало ли дураков": Мясников отреагировал на угрозу подать на него в суд
"Мало ли дураков": Мясников отреагировал на угрозу подать на него в суд
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал в беседе с порталом Sobesednik.ru информацию о подготовке против него иска о возмещении материального... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T10:03
2021-05-04T13:40
александр мясников (врач)
здоровье - общество
обнинск
общество
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал в беседе с порталом Sobesednik.ru информацию о подготовке против него иска о возмещении материального вреда.Несколько дней назад портал Obninsk.name сообщил, что житель Обнинска хочет подать иск против Мясникова из-за его высказываний по поводу опасной бытовой техники. По словам заявителя, после просмотра одной из передач врача его бабушка выбросила фен, электрочайник и микроволновку."Бабушка выкинула технику, хотя я, наоборот, говорил, что этого делать не надо, видимо, она не поняла, что я говорил. Ну а в суд пусть подают, мало ли дураков", — отреагировал Мясников. Как уточнял ранее врач, хотя люди считают вредными приборы с электромагнитным излучением, пока сложно сказать, как именно электромагнитные волны влияют на самочувствие.
https://ria.ru/20210428/zdorove-1730331680.html
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александр мясников (врач), здоровье - общество, обнинск, общество

"Мало ли дураков": Мясников отреагировал на угрозу подать на него в суд

10:03 04.05.2021 (обновлено: 13:40 04.05.2021)
 
© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© Фото : ВГТРК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал в беседе с порталом Sobesednik.ru информацию о подготовке против него иска о возмещении материального вреда.
Несколько дней назад портал Obninsk.name сообщил, что житель Обнинска хочет подать иск против Мясникова из-за его высказываний по поводу опасной бытовой техники. По словам заявителя, после просмотра одной из передач врача его бабушка выбросила фен, электрочайник и микроволновку.
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Мясников перечислил самые опасные бытовые приборы
"Бабушка выкинула технику, хотя я, наоборот, говорил, что этого делать не надо, видимо, она не поняла, что я говорил. Ну а в суд пусть подают, мало ли дураков", — отреагировал Мясников.
Как уточнял ранее врач, хотя люди считают вредными приборы с электромагнитным излучением, пока сложно сказать, как именно электромагнитные волны влияют на самочувствие.
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