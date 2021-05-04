https://ria.ru/20210504/myasnikov-1731064856.html

"Мало ли дураков": Мясников отреагировал на угрозу подать на него в суд

"Мало ли дураков": Мясников отреагировал на угрозу подать на него в суд

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал в беседе с порталом Sobesednik.ru информацию о подготовке против него иска о возмещении материального... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T10:03

2021-05-04T10:03

2021-05-04T13:40

александр мясников (врач)

здоровье - общество

обнинск

общество

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал в беседе с порталом Sobesednik.ru информацию о подготовке против него иска о возмещении материального вреда.Несколько дней назад портал Obninsk.name сообщил, что житель Обнинска хочет подать иск против Мясникова из-за его высказываний по поводу опасной бытовой техники. По словам заявителя, после просмотра одной из передач врача его бабушка выбросила фен, электрочайник и микроволновку."Бабушка выкинула технику, хотя я, наоборот, говорил, что этого делать не надо, видимо, она не поняла, что я говорил. Ну а в суд пусть подают, мало ли дураков", — отреагировал Мясников. Как уточнял ранее врач, хотя люди считают вредными приборы с электромагнитным излучением, пока сложно сказать, как именно электромагнитные волны влияют на самочувствие.

https://ria.ru/20210428/zdorove-1730331680.html

https://ria.ru/20210501/myasnikov-1730824221.html

обнинск

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александр мясников (врач), здоровье - общество, обнинск, общество