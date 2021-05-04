https://ria.ru/20210504/murashko-1731117092.html
Мурашко отметил рост числа обращений к врачам с травмами и отравлениями
Мурашко отметил рост числа обращений к врачам с травмами и отравлениями
По итогам трех нерабочих дней в РФ отмечается определенный рост числа обращений в связи с травмами и отравлениями, в том числе определенный рост числа... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T17:01
2021-05-04T17:01
2021-05-04T17:16
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. По итогам трех нерабочих дней в РФ отмечается определенный рост числа обращений в связи с травмами и отравлениями, в том числе определенный рост числа смертельных случаев, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По итогам трех нерабочих дней мы, к сожалению, отмечаем определенный рост числа обращений в связи с травмами и отравлениями, в том числе определенный рост числа смертельных случаев", - сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами по вопросам борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и организации оказания медицинской помощи в период нерабочих дней.Он уточнил, что эти показатели чаще всего напрямую связаны со злоупотреблением алкоголем.
https://ria.ru/20210504/koronavirus-1731116766.html
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