https://ria.ru/20210504/murashko-1731117092.html

Мурашко отметил рост числа обращений к врачам с травмами и отравлениями

Мурашко отметил рост числа обращений к врачам с травмами и отравлениями

По итогам трех нерабочих дней в РФ отмечается определенный рост числа обращений в связи с травмами и отравлениями, в том числе определенный рост числа... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T17:01

2021-05-04T17:01

2021-05-04T17:16

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. По итогам трех нерабочих дней в РФ отмечается определенный рост числа обращений в связи с травмами и отравлениями, в том числе определенный рост числа смертельных случаев, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По итогам трех нерабочих дней мы, к сожалению, отмечаем определенный рост числа обращений в связи с травмами и отравлениями, в том числе определенный рост числа смертельных случаев", - сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами по вопросам борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и организации оказания медицинской помощи в период нерабочих дней.Он уточнил, что эти показатели чаще всего напрямую связаны со злоупотреблением алкоголем.

https://ria.ru/20210504/koronavirus-1731116766.html

россия

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2021

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россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество