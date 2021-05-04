https://ria.ru/20210504/moldaviya-1731062489.html
Молдавский политик Усатый создал избирательный блок с партией "Patria"
Молдавский политик Усатый создал избирательный блок с партией "Patria"
Председатель "Нашей партии", молдавский бизнесмен Ренато Усатый заявил, что во вторник подаст документы в Центральную избирательную комиссию Молдавии о... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T09:44
2021-05-04T09:44
2021-05-04T09:44
владимир плахотнюк
майя санду
наша партия
ренато усатый
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 4 мая – РИА Новости. Председатель "Нашей партии", молдавский бизнесмен Ренато Усатый заявил, что во вторник подаст документы в Центральную избирательную комиссию Молдавии о создании избирательного блока с партией "Patria" для участия в досрочных парламентских выборах.Президент Молдавии Майя Санду 28 апреля подписала указ о роспуске парламента, проведение досрочных выборов запланировано на 11 июля."Сегодня я прибыл в Центризбирком, чтобы зарегистрировать создание избирательного блока с политической партией "Patria" ("Родина" - ред.), он будет называться "Электоральный блок Ренато Усатого". Мы участвовали с партией "Patria" в парламентских выборах 2014 года, нас сняли с избирательной гонки, позже суд признал, что это было незаконно", - заявил Усатый на брифинге.Он пояснил, что название блока выбрано для того, чтобы никто не мог спутать его с другими партиями. Усатый уверен, что избирательная кампания в этом году будет очень грязной."Наша партия" на выборах парламента в 2019 году не смогла получить ни одного мандата. При этом на президентских выборах в Молдавии в конце 2020 года кандидатуру Усатого поддержали 17% населения, в первом туре он занял третье место.В конце апреля прошлого года МВД России сообщило, что заочно предъявило Усатому обвинение по делу о выводе из России совместно с молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. Следствие называет его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из РФ через молдавский Moldindconbank.Организаторами криминальной схемы МВД РФ считает имеющих и российские, и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Они тоже в международном розыске.
https://ria.ru/20210428/moldaviya-1730376785.html
https://ria.ru/20210418/sandu-1728808936.html
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РИА Новости
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владимир плахотнюк, майя санду, наша партия, ренато усатый, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 4 мая – РИА Новости.
Председатель "Нашей партии
", молдавский бизнесмен Ренато Усатый
заявил, что во вторник подаст документы в Центральную избирательную комиссию Молдавии
о создании избирательного блока с партией "Patria" для участия в досрочных парламентских выборах.
Президент Молдавии Майя Санду
28 апреля подписала указ о роспуске парламента, проведение досрочных выборов запланировано на 11 июля.
"Сегодня я прибыл в Центризбирком, чтобы зарегистрировать создание избирательного блока с политической партией "Patria" ("Родина" - ред.), он будет называться "Электоральный блок Ренато Усатого". Мы участвовали с партией "Patria" в парламентских выборах 2014 года, нас сняли с избирательной гонки, позже суд признал, что это было незаконно", - заявил Усатый на брифинге.
Он пояснил, что название блока выбрано для того, чтобы никто не мог спутать его с другими партиями. Усатый уверен, что избирательная кампания в этом году будет очень грязной.
"Наша партия" на выборах парламента в 2019 году не смогла получить ни одного мандата. При этом на президентских выборах в Молдавии в конце 2020 года кандидатуру Усатого поддержали 17% населения, в первом туре он занял третье место.
В конце апреля прошлого года МВД России
сообщило, что заочно предъявило Усатому обвинение по делу о выводе из России совместно с молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком
500 миллиардов рублей. Следствие называет его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из РФ через молдавский Moldindconbank.
Организаторами криминальной схемы МВД РФ считает имеющих и российские, и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Они тоже в международном розыске.