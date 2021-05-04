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В ЛНР назвали "Минск — 2" безальтернативной основой мира в Донбассе
В ЛНР назвали "Минск — 2" безальтернативной основой мира в Донбассе
Минские соглашения являются единственной и безальтернативной основой мирного урегулирования конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел, полпред... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T18:23
2021-05-04T18:23
владислав дейнего
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
в мире
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Минские соглашения являются единственной и безальтернативной основой мирного урегулирования конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел, полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Владислав Дейнего."В последнее время от официальных представителей Украины, в том числе ответственных за переговоры по выполнению минских соглашений, всё чаще звучат односторонние призывы к изменению соглашений и даже угрозы выхода из них. Мы же со своей стороны продолжаем придерживаться позиции, которой на данный момент придерживается международное сообщество: минские соглашения - единственная и безальтернативная основа мирного урегулирования конфликта на Донбассе", - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.Дейнего подчеркнул, что несмотря на "все провокации и заявления украинской стороны" о намерениях отказа от подписанных обязательств, минские соглашения не только позволяют сдерживать вооруженное противостояние и избегать на данном этапе значительных жертв, но и в случае добросовестного выполнения предусмотренных ими политических обязательств неизбежно ведут к урегулированию конфликта."Сроки реализации закреплённых минскими соглашениями мер по урегулированию конфликта, как и способность украинской стороны работать над развитием этих обязательств и обеспечивать их выполнение, в полной мере зависят от наличия политической воли у киевских властей и степени побуждения международными гарантами Киева к добросовестному участию в процессе урегулирования", - говорится в заявлении.Глава МИД ЛНР подчеркнул, что никакой инструмент урегулирования не может быть видоизменен или разрушен для одной стороны, при этом продолжая действовать в неизменном виде для другой.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210504/voyna-1731077261.html
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владислав дейнего, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

В ЛНР назвали "Минск — 2" безальтернативной основой мира в Донбассе

18:23 04.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы
Дом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Минские соглашения являются единственной и безальтернативной основой мирного урегулирования конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел, полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Владислав Дейнего.
"В последнее время от официальных представителей Украины, в том числе ответственных за переговоры по выполнению минских соглашений, всё чаще звучат односторонние призывы к изменению соглашений и даже угрозы выхода из них. Мы же со своей стороны продолжаем придерживаться позиции, которой на данный момент придерживается международное сообщество: минские соглашения - единственная и безальтернативная основа мирного урегулирования конфликта на Донбассе", - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.
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Дейнего подчеркнул, что несмотря на "все провокации и заявления украинской стороны" о намерениях отказа от подписанных обязательств, минские соглашения не только позволяют сдерживать вооруженное противостояние и избегать на данном этапе значительных жертв, но и в случае добросовестного выполнения предусмотренных ими политических обязательств неизбежно ведут к урегулированию конфликта.
"Сроки реализации закреплённых минскими соглашениями мер по урегулированию конфликта, как и способность украинской стороны работать над развитием этих обязательств и обеспечивать их выполнение, в полной мере зависят от наличия политической воли у киевских властей и степени побуждения международными гарантами Киева к добросовестному участию в процессе урегулирования", - говорится в заявлении.
Глава МИД ЛНР подчеркнул, что никакой инструмент урегулирования не может быть видоизменен или разрушен для одной стороны, при этом продолжая действовать в неизменном виде для другой.
"Прежде чем заявлять о выходе из соглашений, украинским официальным лицам следовало бы всерьёз задуматься о последствиях подобных заявлений и шагов", - подчеркнул Дейнего.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Владислав ДейнегоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
 
 
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