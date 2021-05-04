https://ria.ru/20210504/minsk-1731126352.html

В ЛНР назвали "Минск — 2" безальтернативной основой мира в Донбассе

В ЛНР назвали "Минск — 2" безальтернативной основой мира в Донбассе

Минские соглашения являются единственной и безальтернативной основой мирного урегулирования конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел, полпред... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T18:23

2021-05-04T18:23

2021-05-04T18:23

владислав дейнего

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

оон

в мире

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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Минские соглашения являются единственной и безальтернативной основой мирного урегулирования конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел, полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Владислав Дейнего."В последнее время от официальных представителей Украины, в том числе ответственных за переговоры по выполнению минских соглашений, всё чаще звучат односторонние призывы к изменению соглашений и даже угрозы выхода из них. Мы же со своей стороны продолжаем придерживаться позиции, которой на данный момент придерживается международное сообщество: минские соглашения - единственная и безальтернативная основа мирного урегулирования конфликта на Донбассе", - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.Дейнего подчеркнул, что несмотря на "все провокации и заявления украинской стороны" о намерениях отказа от подписанных обязательств, минские соглашения не только позволяют сдерживать вооруженное противостояние и избегать на данном этапе значительных жертв, но и в случае добросовестного выполнения предусмотренных ими политических обязательств неизбежно ведут к урегулированию конфликта."Сроки реализации закреплённых минскими соглашениями мер по урегулированию конфликта, как и способность украинской стороны работать над развитием этих обязательств и обеспечивать их выполнение, в полной мере зависят от наличия политической воли у киевских властей и степени побуждения международными гарантами Киева к добросовестному участию в процессе урегулирования", - говорится в заявлении.Глава МИД ЛНР подчеркнул, что никакой инструмент урегулирования не может быть видоизменен или разрушен для одной стороны, при этом продолжая действовать в неизменном виде для другой.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210504/voyna-1731077261.html

https://ria.ru/20210504/donbass-1731058991.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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владислав дейнего, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире