В ЛНР назвали "Минск — 2" безальтернативной основой мира в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы
ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Минские соглашения являются единственной и безальтернативной основой мирного урегулирования конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел, полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Владислав Дейнего.
"В последнее время от официальных представителей Украины, в том числе ответственных за переговоры по выполнению минских соглашений, всё чаще звучат односторонние призывы к изменению соглашений и даже угрозы выхода из них. Мы же со своей стороны продолжаем придерживаться позиции, которой на данный момент придерживается международное сообщество: минские соглашения - единственная и безальтернативная основа мирного урегулирования конфликта на Донбассе", - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.
Дейнего подчеркнул, что несмотря на "все провокации и заявления украинской стороны" о намерениях отказа от подписанных обязательств, минские соглашения не только позволяют сдерживать вооруженное противостояние и избегать на данном этапе значительных жертв, но и в случае добросовестного выполнения предусмотренных ими политических обязательств неизбежно ведут к урегулированию конфликта.
"Сроки реализации закреплённых минскими соглашениями мер по урегулированию конфликта, как и способность украинской стороны работать над развитием этих обязательств и обеспечивать их выполнение, в полной мере зависят от наличия политической воли у киевских властей и степени побуждения международными гарантами Киева к добросовестному участию в процессе урегулирования", - говорится в заявлении.
Глава МИД ЛНР подчеркнул, что никакой инструмент урегулирования не может быть видоизменен или разрушен для одной стороны, при этом продолжая действовать в неизменном виде для другой.
"Прежде чем заявлять о выходе из соглашений, украинским официальным лицам следовало бы всерьёз задуматься о последствиях подобных заявлений и шагов", - подчеркнул Дейнего.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.