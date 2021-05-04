https://ria.ru/20210504/metromost-1731060988.html
Число погибших при крушении метромоста в Мехико возросло до 20
Число погибших при крушении метромоста в Мехико возросло до 20
Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум подтвердила, что при крушении метромоста в мексиканской столице погибли 20 человек, госпитализированы 49 пострадавших, сообщает... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T09:31
2021-05-04T09:31
2021-05-04T10:51
обрушение метромоста в мехико
мехико (город)
мексика
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МЕХИКО, 4 мая — РИА Новости. Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум подтвердила, что при крушении метромоста в мексиканской столице погибли 20 человек, госпитализированы 49 пострадавших, сообщает телеканал Milenio.По словам чиновницы, среди погибших есть несовершеннолетние. Она уточнила, что семь человек находятся в тяжелом состоянии.Конструкция обрушилась вместе с поездом в районе станций Оливос и Тесонко. Метро Мехико — один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре погиб человек, пострадали еще 29. Тогда его работу остановили на три дня. После этого запустили три линии, на восстановление работы еще трех ушел почти месяц.
https://ria.ru/20210504/video-1731057121.html
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Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице
Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали.
2021-05-04T09:31
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обрушение метромоста в мехико, мехико (город), мексика, в мире