https://ria.ru/20210504/metromost-1731060988.html

Число погибших при крушении метромоста в Мехико возросло до 20

Число погибших при крушении метромоста в Мехико возросло до 20

Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум подтвердила, что при крушении метромоста в мексиканской столице погибли 20 человек, госпитализированы 49 пострадавших, сообщает... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T09:31

2021-05-04T09:31

2021-05-04T10:51

обрушение метромоста в мехико

мехико (город)

мексика

в мире

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МЕХИКО, 4 мая — РИА Новости. Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум подтвердила, что при крушении метромоста в мексиканской столице погибли 20 человек, госпитализированы 49 пострадавших, сообщает телеканал Milenio.По словам чиновницы, среди погибших есть несовершеннолетние. Она уточнила, что семь человек находятся в тяжелом состоянии.Конструкция обрушилась вместе с поездом в районе станций Оливос и Тесонко. Метро Мехико — один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре погиб человек, пострадали еще 29. Тогда его работу остановили на три дня. После этого запустили три линии, на восстановление работы еще трех ушел почти месяц.

https://ria.ru/20210504/video-1731057121.html

мехико (город)

мексика

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Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали. 2021-05-04T09:31 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение метромоста в мехико, мехико (город), мексика, в мире