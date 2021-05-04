https://ria.ru/20210504/metromost-1731056904.html
После крушения метромоста в Мехико госпитализировали 34 человека
После крушения метромоста в Мехико госпитализировали 34 человека
Министерство гражданской обороны Мексики сообщило, что после крушения метромоста в Мехико госпитализированы 34 человека, спасательная операция на месте... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T08:37
2021-05-04T08:37
2021-05-04T10:25
обрушение метромоста в мехико
мехико (город)
мексика
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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Министерство гражданской обороны Мексики сообщило, что после крушения метромоста в Мехико госпитализированы 34 человека, спасательная операция на месте продолжается.Метромост вместе с поездом рухнул в Мехико. По последним данным, погибли 15 человек, десятки пострадали. Согласно информации СМИ, инцидент произошел на юго-востоке Мехико в районе станций Оливос и Тесонко."На данный момент официальные цифры: 15 человек погибли, 34 госпитализированы в больницы, работа по спасению и оказанию помощи пострадавшим продолжается", - информирует министерство в Twitter.Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда в результате возгорания на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 были госпитализированы. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы ещё трёх ушел почти месяц.
https://ria.ru/20210504/video-1731057121.html
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обрушение метромоста в мехико, мехико (город), мексика, в мире