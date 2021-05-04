https://ria.ru/20210504/metromost-1731056904.html

После крушения метромоста в Мехико госпитализировали 34 человека

После крушения метромоста в Мехико госпитализировали 34 человека

Министерство гражданской обороны Мексики сообщило, что после крушения метромоста в Мехико госпитализированы 34 человека, спасательная операция на месте... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T08:37

2021-05-04T08:37

2021-05-04T10:25

обрушение метромоста в мехико

мехико (город)

мексика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731064579_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f28756330f4bcb54ee7e559818184ba.jpg

МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Министерство гражданской обороны Мексики сообщило, что после крушения метромоста в Мехико госпитализированы 34 человека, спасательная операция на месте продолжается.Метромост вместе с поездом рухнул в Мехико. По последним данным, погибли 15 человек, десятки пострадали. Согласно информации СМИ, инцидент произошел на юго-востоке Мехико в районе станций Оливос и Тесонко."На данный момент официальные цифры: 15 человек погибли, 34 госпитализированы в больницы, работа по спасению и оказанию помощи пострадавшим продолжается", - информирует министерство в Twitter.Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда в результате возгорания на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 были госпитализированы. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы ещё трёх ушел почти месяц.

https://ria.ru/20210504/video-1731057121.html

мехико (город)

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение метромоста в мехико, мехико (город), мексика, в мире