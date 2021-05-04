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В Мехико оцепили район обрушения метромоста
В Мехико оцепили район обрушения метромоста
Район обрушения метромоста в Мехико оцеплен, все подъезды перекрыты, пропускают лишь машины экстренных служб, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T08:18
2021-05-04T10:01
обрушение метромоста в мехико
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в мире
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МЕХИКО, 4 мая – РИА Новости. Район обрушения метромоста в Мехико оцеплен, все подъезды перекрыты, пропускают лишь машины экстренных служб, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Как ранее сообщалось, метромост вместе с поездом рухнул на юго-востоке столицы Мексики, в районе станций Оливос и Тесонко. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали.По словам корреспондента, по пути к станции метро Оливос, у которой произошло ЧП, его обгоняли реанимобили, автомобили национальной гвардии и пожарные. Больше никакой транспорт, за исключением машин спецслужб, к месту происшествия подъехать не может.
https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731055504.html
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обрушение метромоста в мехико, мехико, мексика, в мире

В Мехико оцепили район обрушения метромоста

08:18 04.05.2021 (обновлено: 10:01 04.05.2021)
 
© REUTERS / Carlos JassoКрушение метромоста в Мехико
Крушение метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© REUTERS / Carlos Jasso
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 4 мая – РИА Новости. Район обрушения метромоста в Мехико оцеплен, все подъезды перекрыты, пропускают лишь машины экстренных служб, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Как ранее сообщалось, метромост вместе с поездом рухнул на юго-востоке столицы Мексики, в районе станций Оливос и Тесонко. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали.
По словам корреспондента, по пути к станции метро Оливос, у которой произошло ЧП, его обгоняли реанимобили, автомобили национальной гвардии и пожарные. Больше никакой транспорт, за исключением машин спецслужб, к месту происшествия подъехать не может.
Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 08:15
Мэр Мехико подтвердила гибель 15 человек при крушении метромоста
 
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