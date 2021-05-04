https://ria.ru/20210504/metromost-1731055835.html

В Мехико оцепили район обрушения метромоста

В Мехико оцепили район обрушения метромоста

Район обрушения метромоста в Мехико оцеплен, все подъезды перекрыты, пропускают лишь машины экстренных служб, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T08:18

2021-05-04T08:18

2021-05-04T10:01

обрушение метромоста в мехико

мехико

мексика

в мире

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МЕХИКО, 4 мая – РИА Новости. Район обрушения метромоста в Мехико оцеплен, все подъезды перекрыты, пропускают лишь машины экстренных служб, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Как ранее сообщалось, метромост вместе с поездом рухнул на юго-востоке столицы Мексики, в районе станций Оливос и Тесонко. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали.По словам корреспондента, по пути к станции метро Оливос, у которой произошло ЧП, его обгоняли реанимобили, автомобили национальной гвардии и пожарные. Больше никакой транспорт, за исключением машин спецслужб, к месту происшествия подъехать не может.

https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731055504.html

мехико

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение метромоста в мехико, мехико, мексика, в мире