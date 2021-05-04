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https://ria.ru/20210504/metromost-1731055587.html
Глава МИД Мексики выразил соболезнования из-за крушения метромоста
Глава МИД Мексики выразил соболезнования из-за крушения метромоста
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард выразил соболезнования в связи с гибелью людей при обрушении в Мехико метромоста, строительство которого велось,... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T08:30
2021-05-04T11:46
марсело луис эбрард
обрушение метромоста в мехико
мехико
мексика
в мире
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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард выразил соболезнования в связи с гибелью людей при обрушении в Мехико метромоста, строительство которого велось, когда Эбрард был мэром столицы.Он заявил, что считает необходимым выяснить причины и найти ответственных в трагедии."То, что произошло сегодня в метро - ужасная трагедия. Мои соболезнования жертвам и их семьям. Конечно, необходимо выяснить причины и определить, (кто несет) ответственность. Я подтверждаю, что нахожусь в полном распоряжении властей, чтобы внести свой вклад во все, что будет необходимо", - написал Эбрард в Twitter.Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум ранее сообщила, что метромост вместе с поездом рухнул в столице. По последним данным, погибли 20 человек, десятки пострадали, 49 человек госпитализированы. Инцидент произошел на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко.Линия метро 12, на которой произошло обрушение, была открыта в октябре 2012 года, в ее строительство было вложено 1,8 миллиарда долларов. В 2014 году движение по данной линии метро было приостановлено на 10 из 20 станций из-за "вибраций в рельсах", которые могли привести к сходу состава. Ежедневно этой линией метро пользуются около 450 тысяч человек.Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда в результате возгорания на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы ещё трёх ушел почти месяц.
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РИА Новости
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5
4.7
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353
60
Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице
Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали.
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марсело луис эбрард, обрушение метромоста в мехико, мехико, мексика, в мире

Глава МИД Мексики выразил соболезнования из-за крушения метромоста

08:30 04.05.2021 (обновлено: 11:46 04.05.2021)
 
© REUTERS / Luis CortesСпасатели на месте крушения метромоста в Мехико
Спасатели на месте крушения метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© REUTERS / Luis Cortes
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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард выразил соболезнования в связи с гибелью людей при обрушении в Мехико метромоста, строительство которого велось, когда Эбрард был мэром столицы.
Он заявил, что считает необходимым выяснить причины и найти ответственных в трагедии.
"То, что произошло сегодня в метро - ужасная трагедия. Мои соболезнования жертвам и их семьям. Конечно, необходимо выяснить причины и определить, (кто несет) ответственность. Я подтверждаю, что нахожусь в полном распоряжении властей, чтобы внести свой вклад во все, что будет необходимо", - написал Эбрард в Twitter.
Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум ранее сообщила, что метромост вместе с поездом рухнул в столице. По последним данным, погибли 20 человек, десятки пострадали, 49 человек госпитализированы. Инцидент произошел на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко.
Линия метро 12, на которой произошло обрушение, была открыта в октябре 2012 года, в ее строительство было вложено 1,8 миллиарда долларов. В 2014 году движение по данной линии метро было приостановлено на 10 из 20 станций из-за "вибраций в рельсах", которые могли привести к сходу состава. Ежедневно этой линией метро пользуются около 450 тысяч человек.
Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда в результате возгорания на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы ещё трёх ушел почти месяц.
Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 08:15
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Марсело Луис ЭбрардОбрушение метромоста в МехикоМехикоМексикаВ мире
 
 
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