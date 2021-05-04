https://ria.ru/20210504/metro-1731092337.html

В Москве ограничат работу станций метро из-за репетиции парада

В Москве ограничат работу станций метро из-за репетиции парада

Во вторник вечером в центре Москвы ограничат работу станций метро из-за репетиции парада Победы на Красной площади, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T13:56

2021-05-04T13:56

2021-05-04T16:00

москва

московский метрополитен

общество

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Во вторник вечером в центре Москвы ограничат работу станций метро из-за репетиции парада Победы на Красной площади, сообщил столичный департамент транспорта.С 19:00 и до окончания репетиции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут доступны только на вход и пересадку пассажиров, "Библиотека имени Ленина" — только на пересадку.Согласно данным единого транспортного портала, возможны дополнительные ограничения на станциях метро "Маяковская", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Арбатская", "Кузнецкий Мост", "Лубянка" и "Китай-город".Кроме того, с 15:30 поменяются маршруты наземного транспорта в центре и на северо-западе города, а вечером часть улиц будут перекрыты.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, общество