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В Москве ограничат работу станций метро из-за репетиции парада
В Москве ограничат работу станций метро из-за репетиции парада
Во вторник вечером в центре Москвы ограничат работу станций метро из-за репетиции парада Победы на Красной площади, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T13:56
2021-05-04T13:56
2021-05-04T16:00
москва
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Во вторник вечером в центре Москвы ограничат работу станций метро из-за репетиции парада Победы на Красной площади, сообщил столичный департамент транспорта.С 19:00 и до окончания репетиции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут доступны только на вход и пересадку пассажиров, "Библиотека имени Ленина" — только на пересадку.Согласно данным единого транспортного портала, возможны дополнительные ограничения на станциях метро "Маяковская", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Арбатская", "Кузнецкий Мост", "Лубянка" и "Китай-город".Кроме того, с 15:30 поменяются маршруты наземного транспорта в центре и на северо-западе города, а вечером часть улиц будут перекрыты.
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москва, московский метрополитен, общество
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.
Во вторник вечером в центре Москвы
ограничат работу станций метро из-за репетиции парада Победы на Красной площади, сообщил
столичный департамент транспорта.
С 19:00 и до окончания репетиции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут доступны только на вход и пересадку пассажиров, "Библиотека имени Ленина" — только на пересадку.
Согласно данным единого транспортного портала, возможны дополнительные ограничения на станциях метро "Маяковская", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Арбатская", "Кузнецкий Мост", "Лубянка" и "Китай-город".
Кроме того, с 15:30 поменяются маршруты наземного транспорта в центре и на северо-западе города, а вечером часть улиц будут перекрыты.