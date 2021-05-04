https://ria.ru/20210504/mery-1731121313.html

МИД Франции заявил, что на саммите ЕС обсудят новые меры против России

МИД Франции заявил, что на саммите ЕС обсудят новые меры против России

Все варианты мер в отношении России будут обсуждаться на саммите ЕС в конце мая, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T17:38

2021-05-04T17:38

2021-05-04T17:47

россия

давид сассоли

европарламент

вера юрова

еврокомиссия

парламентская ассамблея совета европы

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599413846_0:145:3036:1853_1920x0_80_0_0_eea257b4b611060add6df267612c615a.jpg

ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Все варианты мер в отношении России будут обсуждаться на саммите ЕС в конце мая, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон."Я хотел бы указать на то, что мы будем отстаивать стратегию твердости, изучая все варианты (мер в отношении России - ред.) на европейском саммите в конце месяца, в котором примет участие президент республики", - сказал Бон, выступая на заседании Национальной ассамблеи.Перед ним выступил докладчик ПАСЕ Жак Мэр, который призвал использовать все юридические инструменты, чтобы "заставить Россию соблюдать свои обязательства" в ситуации с Алексеем Навальным. Он также заявил, что ЕС не принял никаких мер после того, как Россия запретила ряду европейских чиновников въезд на свою территорию.В пятницу МИД РФ опубликовал имена восьми граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию. В список попали, в частности, глава Европарламента Давид Сассоли, вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова и Мэр. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести россиян, указали в МИД. В прошлый четверг ПАСЕ приняла резолюцию с призывом освободить Алексея Навального и предоставить ему необходимую медицинскую помощь. Мэр был специальным докладчиком ПАСЕ по ситуации с Навальным.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/blinken-1731110700.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, давид сассоли, европарламент, вера юрова, еврокомиссия, парламентская ассамблея совета европы, в мире