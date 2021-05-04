МИД Франции заявил, что на саммите ЕС обсудят новые меры против России
17:38 04.05.2021 (обновлено: 17:47 04.05.2021)
© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Все варианты мер в отношении России будут обсуждаться на саммите ЕС в конце мая, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
"Я хотел бы указать на то, что мы будем отстаивать стратегию твердости, изучая все варианты (мер в отношении России - ред.) на европейском саммите в конце месяца, в котором примет участие президент республики", - сказал Бон, выступая на заседании Национальной ассамблеи.
Перед ним выступил докладчик ПАСЕ Жак Мэр, который призвал использовать все юридические инструменты, чтобы "заставить Россию соблюдать свои обязательства" в ситуации с Алексеем Навальным. Он также заявил, что ЕС не принял никаких мер после того, как Россия запретила ряду европейских чиновников въезд на свою территорию.
В пятницу МИД РФ опубликовал имена восьми граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию. В список попали, в частности, глава Европарламента Давид Сассоли, вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова и Мэр. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести россиян, указали в МИД. В прошлый четверг ПАСЕ приняла резолюцию с призывом освободить Алексея Навального и предоставить ему необходимую медицинскую помощь. Мэр был специальным докладчиком ПАСЕ по ситуации с Навальным.