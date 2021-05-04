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Глава МИД Мексики провел переговоры с российским центром "Вектор"
Глава МИД Мексики провел переговоры с российским центром "Вектор"
Глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил, что во время визита в Россию провел переговоры с российским центром "Вектор", мексиканских специалистов проинформируют РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T15:51
2021-05-04T15:58
распространение коронавируса
марсело луис эбрард
коронавирус covid-19
мид мексики
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая – РИА Новости. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил, что во время визита в Россию провел переговоры с российским центром "Вектор", мексиканских специалистов проинформируют о вакцине от коронавируса."Есть и другая вакцина, которую производит центр "Вектор", с которым мы провели разговор, его вакцина также зарегистрирована в России и имеет эффективность около 94%", - сказал Эбрард журналистам."Они нам будут предоставлять информацию, хотя мы не думаем, что это (возможная поставка) произойдет скоро, но мы открыли дорогу", - добавил он.В ходе визита в Москву, который состоялся на прошлой неделе, Эбрард провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, посетил институт Гамалеи, где разрабатывают вакцину "Спутник V", выступил перед студентами Дипломатической академии и возложил венок к могиле Неизвестного солдата.
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марсело луис эбрард, коронавирус covid-19, мид мексики, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", в мире

Глава МИД Мексики провел переговоры с российским центром "Вектор"

15:51 04.05.2021 (обновлено: 15:58 04.05.2021)
 
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019 - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая – РИА Новости. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил, что во время визита в Россию провел переговоры с российским центром "Вектор", мексиканских специалистов проинформируют о вакцине от коронавируса.
"Есть и другая вакцина, которую производит центр "Вектор", с которым мы провели разговор, его вакцина также зарегистрирована в России и имеет эффективность около 94%", - сказал Эбрард журналистам.
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"Они нам будут предоставлять информацию, хотя мы не думаем, что это (возможная поставка) произойдет скоро, но мы открыли дорогу", - добавил он.
В ходе визита в Москву, который состоялся на прошлой неделе, Эбрард провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, посетил институт Гамалеи, где разрабатывают вакцину "Спутник V", выступил перед студентами Дипломатической академии и возложил венок к могиле Неизвестного солдата.
 
Распространение коронавирусаМарсело Луис ЭбрардКоронавирус COVID-19МИД МексикиГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"В мире
 
 
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