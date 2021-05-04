https://ria.ru/20210504/meksika-1731107406.html

Глава МИД Мексики провел переговоры с российским центром "Вектор"

Глава МИД Мексики провел переговоры с российским центром "Вектор"

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил, что во время визита в Россию провел переговоры с российским центром "Вектор", мексиканских специалистов проинформируют РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T15:51

2021-05-04T15:51

2021-05-04T15:58

распространение коронавируса

марсело луис эбрард

коронавирус covid-19

мид мексики

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая – РИА Новости. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил, что во время визита в Россию провел переговоры с российским центром "Вектор", мексиканских специалистов проинформируют о вакцине от коронавируса."Есть и другая вакцина, которую производит центр "Вектор", с которым мы провели разговор, его вакцина также зарегистрирована в России и имеет эффективность около 94%", - сказал Эбрард журналистам."Они нам будут предоставлять информацию, хотя мы не думаем, что это (возможная поставка) произойдет скоро, но мы открыли дорогу", - добавил он.В ходе визита в Москву, который состоялся на прошлой неделе, Эбрард провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, посетил институт Гамалеи, где разрабатывают вакцину "Спутник V", выступил перед студентами Дипломатической академии и возложил венок к могиле Неизвестного солдата.

https://ria.ru/20210430/sputnik-v-1730601530.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марсело луис эбрард, коронавирус covid-19, мид мексики, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", в мире