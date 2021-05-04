https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731120583.html

Среди пострадавших при обрушении метромоста в Мехико нет россиян

Среди пострадавших при обрушении метромоста в Мехико нет россиян

Россиян среди пассажиров поезда метро в Мехико, пострадавших после обрушения метромоста, нет, сообщили РИА Новости в российском посольстве в латиноамериканской... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T17:30

2021-05-04T17:30

2021-05-04T17:42

обрушение метромоста в мехико

россия

мехико (город)

в мире

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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Россиян среди пассажиров поезда метро в Мехико, пострадавших после обрушения метромоста, нет, сообщили РИА Новости в российском посольстве в латиноамериканской стране."По данным местного МИД, среди пострадавших в катастрофе россиян не было", - сказал пресс-секретарь посольства РФ в Мексике Евгений Ненашкин.Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико около 22.00 по местному времени. Представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ЧП раненых больше нет. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы.По информации властей столицы, в инциденте погибли 23 пассажира метро, в больницы направлены 79 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/mekhiko-1731109508.html

россия

мехико (город)

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Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали. 2021-05-04T17:30 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение метромоста в мехико, россия, мехико (город), в мире