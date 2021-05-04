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Среди пострадавших при обрушении метромоста в Мехико нет россиян
Среди пострадавших при обрушении метромоста в Мехико нет россиян
Россиян среди пассажиров поезда метро в Мехико, пострадавших после обрушения метромоста, нет, сообщили РИА Новости в российском посольстве в латиноамериканской... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T17:30
2021-05-04T17:42
обрушение метромоста в мехико
россия
мехико (город)
в мире
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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Россиян среди пассажиров поезда метро в Мехико, пострадавших после обрушения метромоста, нет, сообщили РИА Новости в российском посольстве в латиноамериканской стране."По данным местного МИД, среди пострадавших в катастрофе россиян не было", - сказал пресс-секретарь посольства РФ в Мексике Евгений Ненашкин.Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико около 22.00 по местному времени. Представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ЧП раненых больше нет. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы.По информации властей столицы, в инциденте погибли 23 пассажира метро, в больницы направлены 79 человек.
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Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице
Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали.
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обрушение метромоста в мехико, россия, мехико (город), в мире

Среди пострадавших при обрушении метромоста в Мехико нет россиян

17:30 04.05.2021 (обновлено: 17:42 04.05.2021)
 
© REUTERS / Henry RomeroСпасатели работают на месте крушения метромоста в Мехико
Спасатели работают на месте крушения метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© REUTERS / Henry Romero
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Россиян среди пассажиров поезда метро в Мехико, пострадавших после обрушения метромоста, нет, сообщили РИА Новости в российском посольстве в латиноамериканской стране.
"По данным местного МИД, среди пострадавших в катастрофе россиян не было", - сказал пресс-секретарь посольства РФ в Мексике Евгений Ненашкин.
Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико около 22.00 по местному времени. Представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ЧП раненых больше нет. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы.
По информации властей столицы, в инциденте погибли 23 пассажира метро, в больницы направлены 79 человек.
Спасатель на месте крушения метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
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